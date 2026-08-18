KVÍZ: Tohle jste o nich nejspíš nevěděli. Poznáte slavné osobnosti podle pěti stop?

Poznali byste slavnou osobnost bez fotografie, jména nebo jejího nejslavnějšího díla? Pět stop z jednoho života může vést k vědci, umělci, státníkovi i člověku, jehož příběh známe ze školy – jen možná ne tak dobře, jak si myslíme. Zkuste hádat postupně: první indicie mají zmást, poslední už by měla napovědět. Kolik osobností odhalíte dřív, než přijde pátá stopa? A kolikrát vás vlastní paměť zradí?
Slavné lidi často poznáváme podle jediné fotografie, jména nebo díla, které se s nimi spojilo natolik, že zastínilo zbytek jejich života. Co když ale všechny tyto nápovědy zmizí? V následujícím kvízu dostanete u každé osobnosti pouze pět stop. Některé se týkají jejího mládí, jiné práce, životních zvratů nebo méně známých rozhodnutí.
Není cílem znát zpaměti životopisy. Naopak. Jednotlivé indicie jsou poskládané tak, aby se odpověď postupně vynořovala. Pokud osobnost odhalíte už po první nebo druhé stopě, můžete si připsat pomyslný bonus. Po páté by ale měla mít šanci většina lidí s dobrým všeobecným přehledem.
A některé životy naopak možná znáte jinak, než si myslíte. Jeden z nejslavnějších fyziků pracoval na patentovém úřadě, budoucí prezident stáčel sudy v pivovaru a muž, který změnil pohled na vývoj života, měl původně nakročeno k úplně jiné profesi.
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