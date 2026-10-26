Náměstí bez aut, lázeňské promenády i nádraží, která už nestojí. Vydejte se po českých městech na autentických fotografiích a fotografických pohlednicích starých více než sto let. Některá prozradí známá věž, jiná vás zavedou na pořádnou poznávací okliku. U každého snímku máte tři možnosti. Kolik z dvaceti zastávek poznáte?
Na náměstí se právě sjíždějí povozy, před kolonádou čeká pár chodců a fotograf má čas zachytit i prázdnou ulici. Staré snímky umějí z obyčejné cesty městem udělat malou výpravu: známé domy najednou stojí v jiných souvislostech a chybí všechno, podle čeho se orientujeme dnes.
Prošli jsme dobové záběry z Čech, Moravy i Slezska. Vedle černobílých fotografií uvidíte také historicky kolorované snímky a fotochromy, barevné tisky založené na fotografii. Nápisy s názvy měst jsme odstranili ořezem. Začněte známými siluetami; v závěru přijdou i místa, která už z mapy měst zmizela.
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