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KVÍZ: Štrúdl, nebo štrůdl? Jednoduchá slova, ve kterých denně děláme chyby. Otestujte se

Jana Chmelíková

Být, nebo bít? Štrúdl, nebo štrůdl? Čeština je krásná, ale umí být i pořádně zrádná. Otestujte svoje znalosti ze základní školy a dejte test klidně i dětem. Nejspíš vás překvapí, co všechno člověk dávno zapomněl!

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Mateřský jazyk používáme každý den, píšeme v něm e-maily, textové zprávy nebo pracovní reporty. Přesto stačí chvilka nepozornosti a banální slovo nás dokáže dokonale zahanbit. Pravidla českého pravopisu jsou totiž plná drobných nuancí, výjimek a záludných chytáků, které sice nosíme v hlavě od základní školy, ale pod nánosem let a automatických oprav v telefonech je postupně zapomínáme. Ruku na srdce – kdy jste naposledy opravdu přemýšleli nad psaním velkých písmen nebo správným tvarem zájmena mě/mně?

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Tento rychlý test z mateřštiny je ideální příležitostí, jak si bezpečně ověřit, zda byste u tabule ještě obstáli, nebo by vás dnes hravě strčily do kapsy i vaše vlastní děti. Připravili jsme pro vás výběr těch nejčastějších gramatických pastí, ve kterých dospělí nejčastěji chybují a dělají zbytečné boty. Odhalte, jak na tom se znalostí češtiny skutečně jste, a zjistěte, zda máte pravopis stále v malíčku, nebo je nejvyšší čas oprášit školní učebnice. Jednotlivé otázky na vás čekají níže!

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