10. 4. Darja
KVÍZ: Straku pozná každý, ale co budníčka nebo hýla? Víte, kdo vám létá do krmítka?

Tereza Šolcová
Straku bezpečně pozná skoro každý, ale co drobní návštěvníci krmítek, kteří se mihnou jen na pár vteřin? Budníček, hýl nebo třeba pěnkava – víte, kdo je kdo? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte ptáky, kteří vám létají doslova za oknem. Možná budete překvapeni, kolik druhů vás chodí navštěvovat.

Zimní i celoroční přikrmování ptáků přivádí do blízkosti lidských obydlí pestrou škálu druhů. Zatímco někteří jsou nápadní svým zbarvením či velikostí, jiní zůstávají pro laika téměř neviditelní – drobní, nenápadní a velmi pohybliví. Právě tito „neznámí hosté“ však často tvoří podstatnou část ptačí společnosti u krmítek.

Typickými návštěvníky jsou sýkory, vrabci či pěnkavy, ale při troše pozornosti lze zahlédnout i méně známé druhy, jako jsou hýlové se svým jemně růžovým zbarvením nebo budníčci, kteří se častěji ozývají, než ukazují. Každý druh má přitom specifické chování – někdo sbírá potravu ze země, jiný dává přednost zavěšeným lojovým koulím.

Pozorování ptáků u krmítka není jen příjemnou zábavou, ale i způsobem, jak se naučit vnímat přírodu detailněji. Stačí pár minut denně a brzy začnete rozlišovat nejen druhy, ale i jejich zvyky, hlasové projevy či hierarchii u potravy. Krmítko se tak může stát malou přírodní laboratoří přímo za vaším oknem. A právě v tom spočívá kouzlo – čím více se díváte, tím více objevujete. Z nenápadného šedého ptáčka se najednou stane konkrétní druh s vlastním chováním i „osobností“. Možná zjistíte, že vaše krmítko nenavštěvují jen „nějací ptáci“, ale pestrá a překvapivě rozmanitá ptačí společnost.

VIDEO: Z české přírody mizí ptáci, na vině je příliš intenzivní zemědělství, říká ornitolog

Úbytek je celosvětový problém, zemědělství je intenzivní všude a vede k úbytku diverzity, říká Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické. | Video: Emma Smetana
NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament

ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

Radim Vizváry jako Baron Prášil ve stejnojmenné inscenaci Národního divadla.
Nenechte si ujít: Dokument o natáčení seriálového Pottera či hravý Baron Prášil

Dokumentární film odhalující zákulisí natáčení nového seriálu o Harrym Potterovi, americký horor s prvky komedie Krvavá nevěsta: Hra začíná, koncert české kapely Graabner nabízející směs prog rocku a art rocku, inscenace Baron Prášil kombinující filmovou projekci, loutky i komiksovou estetiku nebo výstava multimediálního umělce, která s vizuální nadsázkou reflektuje „nemoci“ současné společnosti.

Martin Nečas
Nečas opět řádil, díky třem bodům byl mužem zápasu a žene se za velkým milníkem

Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl sedmnácti zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasoval ve čtvrtečním programu také Karel Vejmelka, který zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem.

