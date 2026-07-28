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Magazín

KVÍZ: Šílené fakty o zemích světa. Kde mají víc pyramid než v Egyptě a kde nesmíte mít jen jedno morče?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Vyznáte se ve světě lépe? Připravili jsme pro vás překvapivé otázky, ve kterých nebudete hádat hlavní města ani vlajky, ale poznávat státy podle nečekaných zajímavostí. Víte, kde mají více pyramid než v Egyptě, ve které zemi funguje ministerstvo štěstí nebo kde je zakázáno mít doma jen jedno morče? Otestujte své znalosti a zjistěte, kolik bodů dokážete získat.

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Víte například, kde lidé závodí za kutálejícím se sýrem, kde se posílají pohlednice od aktivní sopky nebo která země má nejstarší deštný prales na světě?

Od bizarních zákonů přes neuvěřitelné rekordy až po tradice, které jinde na světě nenajdete, některé země vás překvapí tím, co všechno je u nich běžné. A možná díky našemu kvízu zjistíte, že toho ještě o světě zdaleka nevíte tolik, kolik jste si mysleli.

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Pusťte se do našeho kvízu a otestujte svoje znalosti. Kolik bodů dokážete získat?

Zdroj: BBC, Worlrankd, Guinness World Records

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