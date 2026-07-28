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Magazín

KVÍZ: Šílená fakta o zemích světa. Kde mají víc pyramid než v Egyptě a kde nesmíte mít jen jedno morče?

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Vyznáte se ve světě lépe? Připravili jsme pro vás překvapivé otázky, ve kterých nebudete hádat hlavní města ani vlajky, ale poznávat státy podle nečekaných zajímavostí. Víte, kde mají více pyramid než v Egyptě, ve které zemi funguje ministerstvo štěstí nebo kde je zakázáno mít doma jen jedno morče? Otestujte své znalosti a zjistěte, kolik bodů dokážete získat.

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Víte například, kde lidé závodí za kutálejícím se sýrem, kde se posílají pohlednice od aktivní sopky nebo která země má nejstarší deštný prales na světě?

Od bizarních zákonů přes neuvěřitelné rekordy až po tradice, které jinde na světě nenajdete, některé země vás překvapí tím, co všechno je u nich běžné. A možná díky našemu kvízu zjistíte, že toho ještě o světě zdaleka nevíte tolik, kolik jste si mysleli.

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Pusťte se do našeho kvízu a otestujte svoje znalosti. Kolik bodů dokážete získat?

Zdroj: BBC, Worlrankd, Guinness World Records

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FILE PHOTO: U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
FILE PHOTO: U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach

ŽIVĚ Netanjahu přijel za Trumpem do Bílého domu na první schůzku od začátku války

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý přijel do Bílého domu na schůzku s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, píše agentura AP s tím, že jde o jejich první setkání od začátku války proti Íránu v únoru. Trump v úterý v rozhovoru se stanicí Fox News vyjádřil rozladění ohledně toho, že Netanjahu zveřejnil podrobnosti témat jejich nadcházejícího jednání.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House

ŽIVĚ Jednání s Trumpem bylo dobré, uvedl po schůzce Zelenskyj. Řešili i střely Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré, s Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Podle ukrajinské stanice Suspilne jednání trvalo asi hodinu.

"Spojeným státům děkuji za jejich pevnou podporu," napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X po setkání s Trumpem.
"Spojeným státům děkuji za jejich pevnou podporu," napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X po setkání s Trumpem.
"Spojeným státům děkuji za jejich pevnou podporu," napsal Zelenskyj v příspěvku na síti X po setkání s Trumpem.

„Další nápady“ pro Ukrajinu i Patrioty. Zelenskyj jednal s Trumpem v Bílém domě

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v úterý v Bílém domě setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Přibližně hodinové jednání se uskutečnilo za zavřenými dveřmi a podle Zelenského se oba státníci věnovali mimo jiné možnostem výroby střel pro systémy protivzdušné obrany Patriot nebo obnovení diplomatického úsilí o ukončení války na Ukrajině.

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