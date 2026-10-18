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KVÍZ: Hlášky, které přerostly své seriály. Uhodnete, odkud doopravdy pocházejí?

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Některé televizní hlášky dávno přerostly samotné seriály. Používáme je v kancelářích, glosujeme jimi rodinné neshody a citujeme je u piva přátelům, aniž bychom si často uvědomovali, odkud se do naší mluvy vlastně vzaly.

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Seriál má oproti filmu jednu velkou výhodu: čas. Postavy s námi tráví týdny, někdy celé roky, a jejich průpovídky slyšíme pořád dokola – při premiéře, v reprízách a dnes i na streamovacích službách. Hlášky se nám usadí v hlavě a pak samy vyklouznou z pusy.

Někdy hláška přeroste i samotný jazyk. Homerovo „D’oh!“ ze Simpsonových v roce 2001 zařadil do svého slovníku Oxford English Dictionary. Výraz, kterým nešikovný otec rodiny glosuje vlastní hloupost, tak dnes stojí ve stejném slovníku jako Shakespeare.

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Česká televize má své legendy taky. „Vy krávo nebeská!“ doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města zná i ten, kdo seriál nikdy neviděl.

Otázky vedou napříč generacemi, od seriálů z doby normalizace až po ty současné. Některé poznáte hned, u jiných vás potrápí chytáky. Dokážete přiřadit slavné repliky ke správným postavám a titulům?

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