Některé televizní hlášky dávno přerostly samotné seriály. Používáme je v kancelářích, glosujeme jimi rodinné neshody a citujeme je u piva přátelům, aniž bychom si často uvědomovali, odkud se do naší mluvy vlastně vzaly.
Seriál má oproti filmu jednu velkou výhodu: čas. Postavy s námi tráví týdny, někdy celé roky, a jejich průpovídky slyšíme pořád dokola – při premiéře, v reprízách a dnes i na streamovacích službách. Hlášky se nám usadí v hlavě a pak samy vyklouznou z pusy.
Někdy hláška přeroste i samotný jazyk. Homerovo „D’oh!“ ze Simpsonových v roce 2001 zařadil do svého slovníku Oxford English Dictionary. Výraz, kterým nešikovný otec rodiny glosuje vlastní hloupost, tak dnes stojí ve stejném slovníku jako Shakespeare.
Česká televize má své legendy taky. „Vy krávo nebeská!“ doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města zná i ten, kdo seriál nikdy neviděl.
Otázky vedou napříč generacemi, od seriálů z doby normalizace až po ty současné. Některé poznáte hned, u jiných vás potrápí chytáky. Dokážete přiřadit slavné repliky ke správným postavám a titulům?
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