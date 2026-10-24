KVÍZ: Šatlava je hračka. Ale co šlojíř nebo křehtík? Opravdu znáte význam těchto českých slov?

Kvelb, šlojíř, čabraka nebo pucflek. Na první pohled vypadají jako slova z cizího jazyka, přesto kdysi patřila do běžné češtiny. Některá označovala předměty každodenní potřeby, jiná řemesla či lidské vlastnosti. A několik známých výrazů mělo dříve význam, který byste dnes nejspíš vůbec nečekali. Troufnete si na dvacet zapeklitých otázek? Zjistěte, jak dobře byste rozuměli našim předkům.
Představte si, že se ocitnete v českém městečku před dvěma sty lety. Obchodník vás pozve do kvelbu, na ulici potkáte dryáčníka a doma se dozvíte, že babička potřebuje nový šlojíř. Přestože všichni mluví česky, možná byste měli pocit, že jste se ocitli v úplně jiné zemi. Mnohá slova, která kdysi patřila k běžnému životu, totiž postupně vymizela spolu s řemesly, předměty a zvyky, jež označovala.
Čeština navíc po staletí přijímala slova od svých sousedů. Výraznou stopu v ní zanechala němčina, ale najdeme i slova převzatá z latiny, maďarštiny či dalších jazyků. Některé výrazy se postupně proměnily natolik, že jejich původ už na první pohled nepoznáme. Jiné získaly nový význam. Kdo například dnes slyší slovo žumpa, pravděpodobně si představí něco úplně jiného než některý z našich předků.
Připravili jsme dvacet slov, na která můžete narazit ve starší české literatuře, vzpomínkách pamětníků i historických slovnících. Některá ještě možná znáte z rodinných rozhovorů, jiná vás nejspíš pořádně potrápí. U každého výrazu vybírejte ze tří možností. A nenechte se zmást tím, jak slovo zní. Jeho skutečný význam totiž může být mnohem překvapivější, než byste čekali.
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