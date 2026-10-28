Používáte je každý den a nejspíš ani netušíte, že se zrodily v Česku. Za některými stojí slavní vědci, za jinými obyčejní lidé, kteří chtěli něco zjednodušit, a mnozí z nich na svém nápadu nikdy nezbohatli. Jak dobře znáte české vynálezy?
Kostka cukru, kontaktní čočky, ruchadlo, slovo robot. Tohle všechno určitě znáte, Češi ale dali světu ještě mnohem a mnohem víc. Mnohé z dávných českých vynálezů používáte denně, aniž byste tušili, odkud pocházejí.
Za českou vynalézavostí nestojí jen osamělí géniové, ale i prostředí, které jim přálo. České země tvořily průmyslové srdce Rakouska-Uherska a nový stát po roce 1918 zdědil 60 až 70 procent průmyslu bývalé monarchie. Jména jako Škoda, Tatra, Baťa nebo Zbrojovka Brno pak za první republiky znali i na jiných kontinentech.
Vynálezci to přesto často neměli snadné. Řada z nich na svém díle nezbohatla, jiní narazili na nepochopení okolí. Za komunismu navíc patenty patřily státu – licenci na Wichterleho kontaktní čočky prodala Československá akademie věd do USA a autor sám z obřích zisků viděl jen zlomek.
Ke 28. říjnu, výročí vzniku samostatného Československa, jsme připravili kvíz o 35 otázkách. Kromě slavných jmen v něm narazíte i na vynálezy, o jejichž českém původu se moc neví. Kolik jich poznáte?
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