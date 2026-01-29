KVÍZ: Rozumíte těmto slovům? Pokud ne, jste oficiálně staří

Cítíte se mezi teenagery, jako byste nerozuměli ani slovo? Možná to není vaše vina. Každá generace má svou specifickou mluvu, která je pro starší ročníky naprostou záhadou. Pokud se v ní zvládáte orientovat navzdory přibývajícím křížkům na krku, určitě si hravě poradíte s jazykovým kvízem!
Teenageři někdy na ostatní působí doslova jako mimozemšťani a nejspíš se tak cítí i oni sami. Pocit, že vám nikdo nerozumí, je totiž jednou ze základních premis dospívání. Navíc to nemusí být ani příliš daleko od pravdy. Mládež si často vytváří svůj vlastní slovník, ze kterého jde starším generacím hlava kolem.
Pokud tedy máte najednou dojem, že na vás potomek nebo mladší sourozenec najednou mluví cizí řečí, nejspíš to už definitivně přišlo - mládí je nenávratně pryč.
Než ale smutně pokrčíte rameny a pořídíte si papuče a elektrickou deku, nejprve si vyzkoušejte následující kvíz. Sami tak zjistíte, zda si s dnešní mládeži ještě máte co říct, nebo jste již jednou pro vždy ztracení.
