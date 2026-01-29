Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

KVÍZ: Rozumíte těmto slovům? Pokud ne, jste oficiálně staří

Alžběta Staňková

Cítíte se mezi teenagery, jako byste nerozuměli ani slovo? Možná to není vaše vina. Každá generace má svou specifickou mluvu, která je pro starší ročníky naprostou záhadou. Pokud se v ní zvládáte orientovat navzdory přibývajícím křížkům na krku, určitě si hravě poradíte s jazykovým kvízem!

Reklama

Teenageři někdy na ostatní působí doslova jako mimozemšťani a nejspíš se tak cítí i oni sami. Pocit, že vám nikdo nerozumí, je totiž jednou ze základních premis dospívání. Navíc to nemusí být ani příliš daleko od pravdy. Mládež si často vytváří svůj vlastní slovník, ze kterého jde starším generacím hlava kolem.

Pokud tedy máte najednou dojem, že na vás potomek nebo mladší sourozenec najednou mluví cizí řečí, nejspíš to už definitivně přišlo - mládí je nenávratně pryč.

Než ale smutně pokrčíte rameny a pořídíte si papuče a elektrickou deku, nejprve si vyzkoušejte následující kvíz. Sami tak zjistíte, zda si s dnešní mládeži ještě máte co říct, nebo jste již jednou pro vždy ztracení.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
FILE PHOTO: Swiss President Guy Parmelin visits Austrian President Alexander Van der Bellen
FILE PHOTO: Swiss President Guy Parmelin visits Austrian President Alexander Van der Bellen
FILE PHOTO: Swiss President Guy Parmelin visits Austrian President Alexander Van der Bellen

ŽIVĚZbrojit začíná už i neutrální Švýcarsko, zvýší kvůli tomu daně

Švýcarsko chce kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve světě investovat do obrany dodatečných 31 miliard švýcarských franků (820 miliard Kč). Dnes to v prohlášení oznámila švýcarská vláda s tím, že kvůli vyšším výdajům do armády zvýší od roku 2028 na deset let daň z přidané hodnoty o 0,8 procentního bodu.

Reklama
Reklama
Reklama