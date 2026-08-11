Byla to slova, která před čtyřiceti lety používal téměř každý. Některá dnes téměř zmizela, jiná přežila dodnes, ale jejich původ už si málokdo uvědomuje. Víte ještě, co byla dederonka, embéčko nebo melouch? Vyzkoušejte si první díl našeho retro kvízu. Možná zjistíte, že některé výrazy máte dodnes hluboko pod kůží.
Jazyk se mění stejně rychle jako móda nebo technologie. Každá generace má vlastní slovník, kterému ta další často nerozumí. Výjimkou nebyla ani generace vyrůstající v Československu během 70. a 80. let.
Mnoho tehdy běžných výrazů souviselo se socialismem, nedostatkovým zbožím, značkami automobilů nebo každodenním životem. Některá slova převzali lidé z němčiny nebo ruštiny, jiná vznikla úplně přirozeně mezi lidmi.
Zatímco starší generace je dodnes používá téměř automaticky, mladší Češi nad nimi často jen nechápavě krčí rameny. Poznáte je ještě?
Rusko po čtyřech letech propustilo Američana. Kvůli zdraví dostal od Putina milost
Rusko v úterý propustilo Američana Roberta Gilmana, který v tamním vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty. Ruský prezident Vladimir Putin mu s ohledem na špatný zdravotní stav udělil milost z humanitárních důvodů, uvedli američtí činitelé.
Největší výrobce LPG v plamenech. Kyjev chce přerušit zásobování ruské armády palivem
Petrochemický komplex ZapSibNěftěchim v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu zkapalněného ropného plynu (LPG) v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Podle jednoho zdroje byl tento podnik, jenž zastupuje zhruba dvě pětiny celkové ruské produkce LPG, zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod.
„Divný“ rozpor v kauze Vondroušové. Světová hvězda vznesla obvinění, o Češku se bojí
Právě dnes vyprší Markétě Vondroušové lhůta na podání odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži, která je poslední šancí na změnu čtyřletého trestu za odmítnutí dopingové kontroly. Podle bývalé šampionky Kim Clijstersové by bylo fér, kdyby se trest Češce nakonec znatelně snížil. Vinu za incident z prosince minulého roku totiž nevidí pouze u ní.
Policie pátrá po milovníku ořechů. Ukradl z obchodu 130 balení
Pražští policisté pátrají po zatím neznámém muži, který podle nich v supermarketu v Ankarské ulici na Petřinách během několika dnů ukradl víc než 130 balení ořechů. Způsobil tím škodu za zhruba 15 tisíc korun, hrozí mu až dvouletý trest vězení.
ŽIVĚ Útok dronů na sklad Voroněže si vyžádal mrtvého a dva raněné
Nejméně jednoho mrtvého a dva raněné si vyžádal nálet ukrajinských dronů na ruské město Voroněž, uvedl v úterý gubernátor Alexandr Gusev. Drony podle něj zapálily sklady nejmenované velké společnosti, podle médií hoří další sklad internetového prodejce Wildberries. Terčem ukrajinských dronů se podle místních úřadů stala také Orenburská oblast, ležící na rozhraní evropské a asijské části Ruska.