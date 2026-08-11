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KVÍZ: Rozumíte ještě slovníku Husákových dětí? Některá slova jste nejspíš léta neslyšeli

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Byla to slova, která před čtyřiceti lety používal téměř každý. Některá dnes téměř zmizela, jiná přežila dodnes, ale jejich původ už si málokdo uvědomuje. Víte ještě, co byla dederonka, embéčko nebo melouch? Vyzkoušejte si první díl našeho retro kvízu. Možná zjistíte, že některé výrazy máte dodnes hluboko pod kůží.

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Jazyk se mění stejně rychle jako móda nebo technologie. Každá generace má vlastní slovník, kterému ta další často nerozumí. Výjimkou nebyla ani generace vyrůstající v Československu během 70. a 80. let.

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Mnoho tehdy běžných výrazů souviselo se socialismem, nedostatkovým zbožím, značkami automobilů nebo každodenním životem. Některá slova převzali lidé z němčiny nebo ruštiny, jiná vznikla úplně přirozeně mezi lidmi.

Zatímco starší generace je dodnes používá téměř automaticky, mladší Češi nad nimi často jen nechápavě krčí rameny. Poznáte je ještě?

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