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KVÍZ: Rozumíte brněnskému hantecu? Poznáte šalinu, štatl i čórku? Otestujte se

Terezie Benoni
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Šalina, hokna, zoncna nebo Prýgl. Některá brněnská slova už dávno zdomácněla po celé republice, jiná dokážou přespolního pořádně zaskočit. Víte, co znamená „hóknót něco do placu“ nebo kam Brňák míří, když jde „do štatlu“? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

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Hantec není jen sbírka svérázných slov, kterými se Brňáci baví na účet zbytku republiky. Je to městská mluva, která se po staletí formovala v prostředí Brna a odráží jeho pestrou jazykovou minulost. Výrazně ji ovlivnila němčina brněnských Němců a rakouských zemí, hanácká a další moravská nářečí i různé podoby historického argotu.

Do slovní zásoby pronikly také výrazy z romštiny, jidiš nebo italštiny. Typické jsou třeba šalina pro tramvaj, zoncna pro slunce nebo hokna pro práci. Hantec se přitom nešířil rovnoměrně celou společností. V 19. a na začátku 20. století byl spojen především s dělnickým prostředím, řemeslníky, obchodníky a lidmi na okraji společnosti.

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Původní hantec se během 20. století začal z běžné řeči vytrácet, jednotlivá slova ale přežila a některá dnes Brňané používají, aniž by je vnímali jako něco zvláštního. K jeho novodobé popularitě výrazně přispěli brněnští umělci od 60. let, mimo jiné Franta Kocourek, Miroslav Donutil nebo Jan Hlaváček. Hantec se tak z původní městské mluvy proměnil i v součást brněnské identity a kulturního obrazu města. V červnu 2026 byl navíc zařazen na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Teď už zbývá zjistit, jestli byste se v Brně domluvili bez tlumočníka.

Zdroj: hantec.cz

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