KVÍZ: Rozumíte brněnskému hantecu? Poznáte šalinu, štatl i čórku? Otestujte se

Šalina, hokna, zoncna nebo Prýgl. Některá brněnská slova už dávno zdomácněla po celé republice, jiná dokážou přespolního pořádně zaskočit. Víte, co znamená „hóknót něco do placu“ nebo kam Brňák míří, když jde „do štatlu“? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.
Hantec není jen sbírka svérázných slov, kterými se Brňáci baví na účet zbytku republiky. Je to městská mluva, která se po staletí formovala v prostředí Brna a odráží jeho pestrou jazykovou minulost. Výrazně ji ovlivnila němčina brněnských Němců a rakouských zemí, hanácká a další moravská nářečí i různé podoby historického argotu.
Do slovní zásoby pronikly také výrazy z romštiny, jidiš nebo italštiny. Typické jsou třeba šalina pro tramvaj, zoncna pro slunce nebo hokna pro práci. Hantec se přitom nešířil rovnoměrně celou společností. V 19. a na začátku 20. století byl spojen především s dělnickým prostředím, řemeslníky, obchodníky a lidmi na okraji společnosti.
Původní hantec se během 20. století začal z běžné řeči vytrácet, jednotlivá slova ale přežila a některá dnes Brňané používají, aniž by je vnímali jako něco zvláštního. K jeho novodobé popularitě výrazně přispěli brněnští umělci od 60. let, mimo jiné Franta Kocourek, Miroslav Donutil nebo Jan Hlaváček. Hantec se tak z původní městské mluvy proměnil i v součást brněnské identity a kulturního obrazu města. V červnu 2026 byl navíc zařazen na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Teď už zbývá zjistit, jestli byste se v Brně domluvili bez tlumočníka.
Zdroj: hantec.cz
"Jeden z nejodpornějších útoků," zuří Zelenskyj. Obětí úderu na Kyjev je už skoro dvacet
Téměř dvacet mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského "nadělila" svému vůdci Vladimiru Putinovi k jeho 74. narozeninám zničení obytného domu v Prylukách v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde počet obětí mezitím stoupl ze čtyř na 13, včetně čtyř dětí.
Vyschlá přehrada zalarmovala Babiše. Svolal koalici pro boj se suchem
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Oznámil to dnes na síti X. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla.
Nobelovu cenu získali Francouz s Japoncem. Řeší jednu z největších záhad chemie
Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila švédská akademie věd.
Na prezidenta mám číslo. Hrad v jedné věci pochybil, naznačuje exporadce Petra Pavla
Oznámená neúčast prezidenta v nadcházejících komunálních volbách kvůli zahraniční dovolené vyvolala vlnu kritiky. Podle ekonomického poradce Petra Pavla a někdejšího guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy by prezident v komunálních volbách svůj hlas odevzdat měl. „Netuším, jak to vzniklo, je to škoda. Já bych to neudělal,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.
To musíte vysvětlit! Merze tepe rozladěný koaliční partner. Za podporu politika AfD
Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí, aby jim jejich koaliční partner ve spolkové vládě, křesťanští demokraté (CDU) kancléře Friedricha Merze, vysvětlil postup některých poslanců CDU při úterní volbě předsedy zemského sněmu Saska-Anhaltska. Protokolárně nejvyšší post v některé z německých spolkových zemí v Sasku-Anhaltsku poprvé obsadil zástupce protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).