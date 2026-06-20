Přeskočit na obsah
Benative
20. 6. Květa
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

KVÍZ: Retro frčí. Koupaliště, tranzistoráky dovolené ROH. Jak dobře si pamatujete na léto svého dětství?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Žádné mobily, žádné klimatizované resorty a fotky na Instagramu. Jen koupaliště, stanové tábory, tranzistorák u vody, vůně opalovacího krému, paštika Májka a nekonečné cesty ve škodovce k Balatonu nebo do Jugoslávie. Vraťte se do letních prázdnin minulých desetiletí a zjistěte, kolik si toho ještě pamatujete.

Reklama

Léto kdysi vypadalo úplně jinak než dnes. Místo rezervací přes aplikace a fotografií na Instagramu stačil stan, deka u vody a pár korun na nanuk. Děti trávily celé dny venku, vracely se až večer a největším dobrodružstvím byla cesta na koupaliště nebo prázdniny u babičky.

Související

Pro mnoho rodin byla vrcholem roku dovolená. Ať už vedla k Balatonu, do Jugoslávie, nebo na podnikovou rekreaci v Krkonoších, přípravy začínaly dlouho dopředu. Auto naložené až po střechu, audiokazety v autorádiu a svačina z domova byly neodmyslitelnou součástí každé cesty.

Některé věci se mezitím vytratily, jiné přežily dodnes. Kofola, Míša, Horalky nebo Vinea stále existují, ale vzpomínky na dobu, kdy byly symbolem letních prázdnin, už patří spíše do rodinných alb. Zkuste si připomenout, jak dobře si na tehdejší léta ještě vzpomínáte.

VIDEO: Letos se těstoviny nazvané TikTok Feta Pasta dostaly do žebříčku celosvětově nejvyhledávanějších receptů

Letos se těstoviny nazvané TikTok Feta Pasta dostaly do žebříčku celosvětově nejvyhledávanějších receptů na Googlu mezi první trojku. | Video: Kristýna Pružinová
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kreml zjevně inicioval žhářské útoky spojené s britským premiérem Keirem Starmerem (na snímku) i šíření lží o jejich motivu. Ruské účty na sociálních sítích tvrdily, že za nimi stály ukrajinské sexuální pracovnice.
Kreml zjevně inicioval žhářské útoky spojené s britským premiérem Keirem Starmerem (na snímku) i šíření lží o jejich motivu. Ruské účty na sociálních sítích tvrdily, že za nimi stály ukrajinské sexuální pracovnice.
Kreml zjevně inicioval žhářské útoky spojené s britským premiérem Keirem Starmerem (na snímku) i šíření lží o jejich motivu. Ruské účty na sociálních sítích tvrdily, že za nimi stály ukrajinské sexuální pracovnice.

„Úmyslná eskalace.“ Rusové stojí za útoky na klíčového britského politika

Útoky na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem, falešné extremistické skupiny i snaha rozdmýchat náboženské napětí. Novináři z BBC a Financial Times popsali, jak měla ruská sabotážní síť v Británii fungovat a proč se její dopady neomezily jen na internet. Západní tajné služby dlouhodobě před ruskými aktivitami v Evropě - i zneužitím Ukrajinců - varují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama