KVÍZ: Retro frčí. Koupaliště, tranzistoráky dovolené ROH. Jak dobře si pamatujete na léto svého dětství?

Žádné mobily, žádné klimatizované resorty a fotky na Instagramu. Jen koupaliště, stanové tábory, tranzistorák u vody, vůně opalovacího krému, paštika Májka a nekonečné cesty ve škodovce k Balatonu nebo do Jugoslávie. Vraťte se do letních prázdnin minulých desetiletí a zjistěte, kolik si toho ještě pamatujete.
Léto kdysi vypadalo úplně jinak než dnes. Místo rezervací přes aplikace a fotografií na Instagramu stačil stan, deka u vody a pár korun na nanuk. Děti trávily celé dny venku, vracely se až večer a největším dobrodružstvím byla cesta na koupaliště nebo prázdniny u babičky.
Pro mnoho rodin byla vrcholem roku dovolená. Ať už vedla k Balatonu, do Jugoslávie, nebo na podnikovou rekreaci v Krkonoších, přípravy začínaly dlouho dopředu. Auto naložené až po střechu, audiokazety v autorádiu a svačina z domova byly neodmyslitelnou součástí každé cesty.
Některé věci se mezitím vytratily, jiné přežily dodnes. Kofola, Míša, Horalky nebo Vinea stále existují, ale vzpomínky na dobu, kdy byly symbolem letních prázdnin, už patří spíše do rodinných alb. Zkuste si připomenout, jak dobře si na tehdejší léta ještě vzpomínáte.
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