KVÍZ: Řeky, památky i pohoří. Otestujte se, jak dobře znáte Česko

Nikola Bernard
Nikola Bernard

Myslíte si, že máte Česko v malíčku? Že vás nepřekvapí žádná řeka, hrad ani pohoří? Možná ano… a možná taky ne. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte zemi, ve které žijete. Netrpělivě už na vás čekají otázky - a to jak snadnější, tak ty, které vás možná zaskočí.

Česká republika je sice rozlohou poměrně malá, ale skrývá neuvěřitelné množství přírodních i historických zajímavostí. Najdete tu hluboká údolí, horské hřebeny, stovky hradů a zámků i města s jedinečnou atmosférou.

Mnohá z těchto míst známe ze školních lavic, výletů nebo dovolených. Přesto se občas ukáže, že některé informace si pamatujeme jen přibližně – nebo jsme je možná už dávno zapomněli.

Připravili jsme proto kvíz, který prověří vaše znalosti. Zvládnete ho bez zaváhání, nebo vás některé otázky překvapí?

