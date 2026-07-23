Čágo bélo, šílenci! Pokud vám tahle věta naskočila rovnou v hlase Terezy Pergnerové, jste tu správně. Následující otázky jsou pro všechny, kdo si pamatují, jak zní modem, co znamená, že modří už vědí, a komu neuniknul ani jeden díl Beverly Hills. Tak schválně, co všechno ze vzpomínek ještě vylovíte!
Dětství na přelomu tisíciletí mělo svůj vlastní zvukový doprovod. Bzučení v reproduktorech a skřípání modemu, které se nedalo splést s ničím jiným, i napjaté ticho u rádia, když jste čekali, jestli moderátor domluví dřív, než začne písnička, kterou zrovna nahráváte na kazetu.
Byla to doba, kdy se skoro stála fronta na Bravo, zejména když byl ve středu časopisu plakát Backstreet Boys nebo Lea a Kate v Titanicu, a které pak s rozloženou dvoustránkou dotazů kolem prvních intimních zážitků četla celá třída, zatímco zbytek hrál o přestávkách pogy.
Některé věci se zkrátka nemění a znělky oblíbených seriálů i celé reklamní spoty utkvěly hluboko v paměti každého, kdo devadesátky a začátek milénia zažil jako dítě a teenager – nebo jak se tehdy říkalo, puberťák.
Pamatujete si to všechno?
Ztráty dokladů, ale i úmrtí. Co nejčastěji řeší čeští diplomaté v Chorvatsku
České diplomaty a policisty letos v létě v Chorvatsku zaměstnávají především ztracené doklady a dopravní přestupky. Řeší ale i úmrtí českých občanů. V rozhovoru s ČTK to ve čtvrtek řekl český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
„Vláda v boji s Pavlem míří jinam.“ Ústavní expertka odhaluje slabiny Babiše a spol.
Ústavní právnička Marie Zámečníková v obsáhlém rozhovoru komentuje vládní materiál týkající se kompetenční žaloby prezidenta Petra Pavla. Podle ní je argumentace vlády přepjatá a politizující. A hlavně nesvědčí dané situaci, neuklidňuje ji a zjevně míří jinam. Odmítá také, že by prezident eskaloval mocensko-politický boj.
Jaderná dohoda mezi USA a Saudskou Arábií na spadnutí. Může ji však překazit Trumpova podmínka
Americký prezident Donald Trump podle zdrojů agentury AP schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social Trump však uvedl, že Rijád musí nejdříve normalizovat své vztahy s Izraelem.
Obří změna ve válce s Ruskem. Co zlomilo vaz ukrajinskému „řezníkovi“ Syrskému?
Ukrajinský prezident Zelenskyj sesadil dosavadního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského po týdnech rostoucího tlaku veřejnosti i po změnách ve vládním týmu. Podle analytika Michala Lebdušky z Asociace pro mezinárodní otázky to souvisí s odvoláním populárního ministra obrany i se sporem o styl velení války, který Syrskému dlouhodobě škodil.