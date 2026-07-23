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Kvíz pro všechny, kdo vyrůstali v 90. letech. Čtvrtou otázku už dneska nikdo nechápe

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková

Čágo bélo, šílenci! Pokud vám tahle věta naskočila rovnou v hlase Terezy Pergnerové, jste tu správně. Následující otázky jsou pro všechny, kdo si pamatují, jak zní modem, co znamená, že modří už vědí, a komu neuniknul ani jeden díl Beverly Hills. Tak schválně, co všechno ze vzpomínek ještě vylovíte!

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Dětství na přelomu tisíciletí mělo svůj vlastní zvukový doprovod. Bzučení v reproduktorech a skřípání modemu, které se nedalo splést s ničím jiným, i napjaté ticho u rádia, když jste čekali, jestli moderátor domluví dřív, než začne písnička, kterou zrovna nahráváte na kazetu.

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Byla to doba, kdy se skoro stála fronta na Bravo, zejména když byl ve středu časopisu plakát Backstreet Boys nebo Lea a Kate v Titanicu, a které pak s rozloženou dvoustránkou dotazů kolem prvních intimních zážitků četla celá třída, zatímco zbytek hrál o přestávkách pogy.

Některé věci se zkrátka nemění a znělky oblíbených seriálů i celé reklamní spoty utkvěly hluboko v paměti každého, kdo devadesátky a začátek milénia zažil jako dítě a teenager – nebo jak se tehdy říkalo, puberťák.

Pamatujete si to všechno?

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