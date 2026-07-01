Kvíz pro Husákovy děti: Vzpomínáte na tábory? Na čtvrté otázce pohoří i zkušení táborníci

Myslíte si, že si z táborů za socialismu pamatujete úplně všechno? Pak si zkuste náš retro kvíz. Čekají vás názvy her, povely, písničky, jídelna, bodování oddílů i předměty, bez kterých se žádný pionýrský ani turistický tábor neobešel. Některé otázky zvládne každý, jiné potrápí i bývalé vedoucí. Kolik bodů získáte vy?
Stačilo pár hodin cesty autobusem, kufr plný ešusů, tepláků a holínek a na dva nebo tři týdny vznikl úplně jiný svět. Svět ranních rozcviček, nástupů před vlajkou, celotáborových her, nočních stezek odvahy i nekonečných front na kakao. Letní tábory byly pro několik generací dětí jedním z nejsilnějších zážitků prázdnin a řada jejich rituálů se za desítky let téměř neměnila.
Ať už šlo o pionýrské, turistické nebo podnikové tábory, většina z nich měla společnou atmosféru. Oddíly soutěžily o body, zpívalo se u táboráku, vedoucí rozdávali bobříky, děti vyrážely na výpravy s buzolou a mapou a večer se z jídelny linula vůně krupicové kaše nebo buchet s kakaem. Některé hry, povely či písničky dnes znají už jen pamětníci, jiné přežily dodnes a objevují se na letních táborech i po více než třiceti letech.
Kolik z tehdejší táborové reality vám zůstalo v paměti? V našem retro kvízu jsme posbírali otázky, které prověří nejen vzpomínky na vybavení nebo jídelníček, ale i znalost tradičních her, táborových výrazů a zvyků. Některé odpovědi budete mít na jazyku okamžitě, u jiných možná zjistíte, že čas přece jen udělal své.
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