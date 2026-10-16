Stačil jejich příchod a bylo jasné, že hrdinu čekají potíže. Někdo vládl kouzly, jiný si vystačil se lží, podvodem nebo pořádnou dávkou bezohlednosti. Záporné postavy českých filmů a pohádek často zůstaly v paměti déle než celý děj. V našem obrazovém kvízu se vrátíte k televizním odpoledním i příběhům, na kterých vyrůstaly Husákovy děti. Dokážete známé tváře přiřadit ke správnému filmu?
Kladný hrdina může několik scén hledat cestu, sbírat odvahu nebo čekat na pomoc. Padouch vejde do dveří a děj se pohne. Někdo přijde o svobodu, někdo o domov a jinému začne jít o život. Právě takové okamžiky si z filmů odnášíme: ne všechny rozhovory a zápletky, ale výraz obličeje těsně před podrazem.
Záporák navíc často dostane nápadnější kostým, ostřejší repliku nebo gesto, které si s nikým nespleteme. Herci mohou být velkoryse směšní i nepříjemně úsporní. Dobrá záporná role nepotřebuje neustále křičet, aby si získala naši pozornost.
Československé filmy šedesátých až osmdesátých let nabízely pro takové postavy rozmanité prostředí. Vedle pohádkových království vyrůstala fantastická města, komiksoví zločinci se ocitali mezi obyčejnými lidmi a dětská dobrodružství narážela na mnohem skutečnější nebezpečí. Televizní reprízy přitom stavěly vedle sebe příběhy z různých desetiletí.
Všímejte si i prostředí, ale pokud stojí v záběru více lidí, řiďte se určením postavy v otázce. Výběr spojuje snadno rozpoznatelné tváře s několika méně samozřejmými protivníky. Po odpovědi se dozvíte, co postava provedla a jaká zajímavost se váže k filmu. A pokud si vybavíte nejprve scénu, teprve potom název, paměť už vlastně začala promítat. Teď jen vybrat správnou možnost.
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