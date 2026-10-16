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Kvíz pro Husákovy děti: Poznáte padouchy z československých filmů a pohádek podle jediné fotografie?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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Stačil jejich příchod a bylo jasné, že hrdinu čekají potíže. Někdo vládl kouzly, jiný si vystačil se lží, podvodem nebo pořádnou dávkou bezohlednosti. Záporné postavy českých filmů a pohádek často zůstaly v paměti déle než celý děj. V našem obrazovém kvízu se vrátíte k televizním odpoledním i příběhům, na kterých vyrůstaly Husákovy děti. Dokážete známé tváře přiřadit ke správnému filmu?

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Kladný hrdina může několik scén hledat cestu, sbírat odvahu nebo čekat na pomoc. Padouch vejde do dveří a děj se pohne. Někdo přijde o svobodu, někdo o domov a jinému začne jít o život. Právě takové okamžiky si z filmů odnášíme: ne všechny rozhovory a zápletky, ale výraz obličeje těsně před podrazem.

Záporák navíc často dostane nápadnější kostým, ostřejší repliku nebo gesto, které si s nikým nespleteme. Herci mohou být velkoryse směšní i nepříjemně úsporní. Dobrá záporná role nepotřebuje neustále křičet, aby si získala naši pozornost.

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Československé filmy šedesátých až osmdesátých let nabízely pro takové postavy rozmanité prostředí. Vedle pohádkových království vyrůstala fantastická města, komiksoví zločinci se ocitali mezi obyčejnými lidmi a dětská dobrodružství narážela na mnohem skutečnější nebezpečí. Televizní reprízy přitom stavěly vedle sebe příběhy z různých desetiletí.

Všímejte si i prostředí, ale pokud stojí v záběru více lidí, řiďte se určením postavy v otázce. Výběr spojuje snadno rozpoznatelné tváře s několika méně samozřejmými protivníky. Po odpovědi se dozvíte, co postava provedla a jaká zajímavost se váže k filmu. A pokud si vybavíte nejprve scénu, teprve potom název, paměť už vlastně začala promítat. Teď jen vybrat správnou možnost.

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