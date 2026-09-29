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KVÍZ: Přežili byste blackout? Zjistěte, jak jste připravení na možnou katastrofu

Terezie Benoni
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Hrozby z Ruska, obavy z rozsáhlých výpadků elektřiny i varování před sabotáží vracejí do hry otázku, na kterou většina lidí neumí odpovědět: Co bychom dělali, kdyby na několik dní přestala fungovat elektřina? Stát doporučuje připravit si zásoby na 72 hodin. Víte, kolik vody potřebujete, co by nemělo chybět v domácí lékárničce a kde najdete nejbližší kryt? Ověřte si to v našem kvízu.

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Výpadek elektřiny si většina z nás spojuje nanejvýš s několika hodinami bez světla. Jenže rozsáhlý blackout může zasáhnout mnohem víc než jen zásuvky. Přestat fungovat mohou výtahy, čerpací stanice, mobilní sítě i bankomaty. V zimě se k tomu přidá chlad, v létě zase problém s uchováváním potravin.

A pokud výpadek postihne větší území, nemusí být možné spoléhat na rychlou pomoc. Právě proto se doporučuje mít doma zásoby na nejméně tři dny: pitnou vodu, trvanlivé jídlo, léky, svítilnu, baterie a také hotovost. Nejde o přípravu na konec světa, ale o schopnost zvládnout mimořádnou situaci, aniž bychom byli hned odkázáni na pomoc druhých.

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Při přípravě ale nejde jen o zásoby. Víte, kde máte nejbližší úkryt, pokud by se situace zhoršila? A je vůbec možné se do něj dostat? Kryty civilní ochrany sice existují, jejich kapacita však může být omezená a ne každý má nějaký v dosahu. Navíc ne každá podzemní garáž nebo sklep představuje bezpečný úkryt.

I proto má smysl předem vědět, kam se v případě ohrožení vydat, jak získat informace, když nepůjde internet, a co si vzít s sebou. Zkuste si v našem kvízu ověřit, zda byste zvládli první tři dny bez elektřiny – a jestli by vás některá z běžných věcí nezaskočila.

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Zdroj: autorský článek

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