Některé státní vlajky jsou nezaměnitelné, jiné se liší jen jediným detailem nebo poměrem stran. Poznáte na první pohled Austrálii od Nového Zélandu či vlajku Monaka od indonéské? Otestujte své znalosti v našem kvízu a zjistěte, jak dobře se orientujete ve vlajkách států z celého světa.
Vlajky se používají už tisíce let – původně hlavně jako vojenské prapory, které označovaly velení, pomáhaly rozlišit spojence od nepřátel a sloužily jako shromaždiště v boji. Dnes mají mnohem širší význam a staly se především symbolem států, regionů, organizací i různých institucí.
Na světě existuje 195 mezinárodně uznávaných státních vlajek. Patří k nim prapory 193 členských států Organizace spojených národů (OSN) i dvou stálých pozorovatelských států – Vatikánu a Palestiny.
Zatímco některé státní vlajky mají za sebou staletí vývoje, jiné se v posledních letech upravují či mění. Kyrgyzstán například na konci roku 2023 upravil podobu slunečních paprsků ve svém státním znaku. Mauritánie v roce 2017 doplnila svou zelenou vlajku o dva červené pruhy připomínající oběti boje za nezávislost.
Řada vlajek je si navíc natolik podobná, že je od sebe na první pohled rozeznají jen opravdoví znalci. Typickým příkladem jsou vlajky Monaka a Indonésie, které se liší prakticky jen poměrem stran a odstínem červené. Častým oříškem je také rozpoznat vlajku Austrálie od té novozélandské. Jak dobře se ve vlajkách vyznáte vy? Otestujte své znalosti v našem kvízu.
Zdroje: Britannica, Flagpedia
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