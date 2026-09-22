Od Columba a Magnuma po radu Vacátka, Rapla i Semira Gerkhana. Žánr televizní detektivky se nikdy neomrzí a někteří detektivové jsou slavnější než jejich představitelé. Někteří byli idoly žen své generace, jiní roztržitými podivíny, ale na jejich typické hlášky prostě nikdo nezapomene. Různá prostředí, různé země, různé doby. Jedno ale mají společné: vrahy a zloděje nakonec najdou!
Pomačkaný baloňák, doutník a věčné „ještě jednu věc“. Pečlivě zatočený knír Hercula Poirota. Chytrý ovčák, který ve Vídni pomáhá chytat vrahy. Jejich revír je dálnice a tempo je vražedné. Televizní detektivky milujeme skoro všichni – a každý má toho svého oblíbeného hrdinu.
Devadesátky a přelom milénia byly pro detektivní seriály zlatý ráj. Odpoledne co odpoledne a někdy i večer co večer z obrazovky vyšetřovali Columbo i komisař Rex, na motorce uháněl Odpadlík a havajské košile nosili Nick Slaughter i o něco starší Magnum.
Zajímavé je, že na portálech věnovaných hodnocení filmových děl se u jmenovek některých z nich potkávají „ceny“ za nejhorší i nejoblíbenější seriály všech dob zároveň.
Teď ale ruku na srdce: poznáte slavné pátrače i s odstupem let podle jediné fotky? Tak vzhůru do pátrání!
Na česko-bavorské hranici policie zastavila Němce. Převážel prostitutku bez dokladů
Policie v Bavorsku zastavila Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se nyní muž zodpovídat z napomáhání k nelegálnímu překročení hranic, napsal zpravodajský portál TAG24.
Zpomalte. Pravidelný únik mimo signál předchází vyhoření
Displej zhasne, signál zmizí a ticho lesa najednou působí téměř hlasitě. Vaše pozornost, po celý týden tříštěná desítkami notifikací, e-mailů a nepřetržitým proudem informací, se začíná pomalu skládat zpět.
Ministři G7 varují před eskalací v Jemenu, Húsíové mají okamžitě zastavit útoky
Jemenští povstalečtí Húsíové musí okamžitě zastavit veškeré vojenské akce, hrozby a útoky proti námořní dopravě. V prohlášení, které bylo zveřejněné v noci na úterý, to zdůraznili ministři zahraničí zemí skupiny G7 na okraj zasedání Valného shromáždění OSN. Informovala o tom agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajina hlásí tři mrtvé po ruských útocích na průmyslové podniky
Rusko v noci na úterý zaútočilo na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti. Zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro, ohlásil na telegramu šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Zahynuli tři lidé, šest utrpělo zranění.