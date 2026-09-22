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KVÍZ: Poznáte televizní detektivky podle fotky? Husákovy děti většinu z nich budou znát

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Od Columba a Magnuma po radu Vacátka, Rapla i Semira Gerkhana. Žánr televizní detektivky se nikdy neomrzí a někteří detektivové jsou slavnější než jejich představitelé. Někteří byli idoly žen své generace, jiní roztržitými podivíny, ale na jejich typické hlášky prostě nikdo nezapomene. Různá prostředí, různé země, různé doby. Jedno ale mají společné: vrahy a zloděje nakonec najdou!

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Pomačkaný baloňák, doutník a věčné „ještě jednu věc“. Pečlivě zatočený knír Hercula Poirota. Chytrý ovčák, který ve Vídni pomáhá chytat vrahy. Jejich revír je dálnice a tempo je vražedné. Televizní detektivky milujeme skoro všichni – a každý má toho svého oblíbeného hrdinu.

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Devadesátky a přelom milénia byly pro detektivní seriály zlatý ráj. Odpoledne co odpoledne a někdy i večer co večer z obrazovky vyšetřovali Columbo i komisař Rex, na motorce uháněl Odpadlík a havajské košile nosili Nick Slaughter i o něco starší Magnum.

Zajímavé je, že na portálech věnovaných hodnocení filmových děl se u jmenovek některých z nich potkávají „ceny“ za nejhorší i nejoblíbenější seriály všech dob zároveň.

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