Listí už hoří odstíny žluté a rudé, soumrak přichází čím dál dřív a večery se natahují. Podzim je definitivně tady – a s ním i ideální čas zatáhnout závěsy, zhasnout a pustit si něco, u čeho nebude úplně snadné usnout. Jak dobře znáte nejslavnější horory? Zkuste je poznat podle jediné fotografie.
Stín hraběte Orloka z Upíra Nosferatu, sprchová scéna z Psycha nebo dvojčata na chodbě hotelu v Osvícení patří k záběrům, které poznají i lidé, kteří samotné filmy nikdy neviděli.
Každá generace si ale vytvořila vlastní noční můry. Devadesátá léta přinesla Záhadu Blair Witch, později přišly Kruh, Saw nebo Paranormal Activity – filmy, které dokázaly děsit úplně jiným způsobem než klasické příšery a maskovaní zabijáci. Místo toho pracovaly s pocitem, že to, co sledujeme, by se klidně mohlo stát i nám.
A pak jsou tu snímky, které se hororových pravidel drží jen velmi volně. Suspiria s hypnotickými barvami, Carpenterova paranoidní Věc, surrealistická Mazací hlava nebo sluncem zalitý Slunovrat ukazují, že strach nemusí číhat jen ve tmě.
Právě filmy napříč různými dekádami a podobami hororu jsme zařadili do našeho kvízu. Stačí vám jediný záběr, abyste je všechny poznali?
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Zdroje: Rotten Tomatoes, IMDb
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