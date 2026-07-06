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KVÍZ: Poznáte slavné filmy podle jediného záběru? Některé chytáky jsou jen pro znalce

Jana Chmelíková

Stačí jediný pohled na jedinou vteřinu filmu, aby se vám okamžitě vybavil celý příběh, herci i doprovodná hudba. Patříte mezi filmové nadšence, kteří poznají oscarová dramata i mrazivé horory podle jediného ikonického záběru? Vyzkoušejte náš kvíz a dokažte, že máte kinematografii v malíčku.

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Některé filmy jsou dobré, jiné se stanou legendami až časem a pak jsou tu momenty, které se nesmazatelně vryly do dějin popkultury. Jsou to scény, které zná i ten, kdo daný snímek možná nikdy neviděl. V tomto kvízu na vás čeká 20 filmových výzev. Otestujeme si, jak dobře znáte scény, které formovaly kinematografii a u kterých diváci v kinech ani nedýchali.

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Vzpomenete si na šílený pohled Jacka Nicholsona se sekyrou v ruce? Dokážete přesně pojmenovat tarantinovku, kde se tancuje twist v podání Johna Travolty a Umy Thurmanové? A co Neo ohýbající trajektorii kulek v podání Keanu Reevese nebo legendární záplava rudých okvětních lístků ve vaně, pod nimiž se skrývá nádherná Mena Suvariová?

Připravte se na žánrový koktejl od mrazivých hororů a oscarových dramat přes sci-fi pecky až po legendární akční hity. Vezměte si popcorn, pohodlně se usaďte a otestujte, zda jste opravdový filmový znalec.

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