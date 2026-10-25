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KVÍZ: Poznáte ptáky jen podle siluety? Některé odhalíte hned, jiné vás snadno spletou

Terezie Benoni
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Rorýs, vlaštovka, poštolka nebo káně. Když pták letí proti obloze, barvy peří nepomohou a rozhodují proporce těla, tvar křídel či ocas. Vyzkoušejte si, kolik druhů poznáte jen podle jejich obrysu.

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Rorýs obecný a vlaštovka obecná patří k ptákům, které si lidé snadno spletou. Rorýs má dlouhá, úzká křídla zahnutá do tvaru srpu a krátký, jen mírně vykrojený ocas. Vlaštovku prozrazuje hluboce vykrojený ocas s dlouhými krajními pery. Liší se také způsobem života: rorýs tráví téměř celý život ve vzduchu a na zem usedá jen výjimečně, zatímco vlaštovky často sedávají na drátech.

U dravců napoví silueta křídel a ocasu. Káně lesní má široká křídla a poměrně krátký vějířovitý ocas, poštolka je štíhlejší a při lovu často zůstává na místě ve vzduchu. Samotný obrys však nemusí vždy stačit k bezpečnému určení druhu, zvlášť pokud pták letí v nezvyklé poloze.

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Při určování ptáků proto ornitologové sledují několik znaků současně: velikost, proporce těla, tvar zobáku, křídel a ocasu i způsob letu. Česká společnost ornitologická upozorňuje, že pomoci může také chování a hlas. U siluety volavky například prozradí dlouhý krk, který za letu stáčí do tvaru písmene S, zatímco čáp létá s krkem nataženým dopředu. Právě takové rozdíly rozhodují, když barvy peří nejsou vidět. Dokážete podle nich určit všechna zvířata v našem kvízu?

Zdroj: birdlife.cz, web-cdn.rspb.org.uk

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