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KVÍZ: Poznáte jídlo jen podle surovin? Většina lidí pohoří i u české klasiky

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Existují recepty stejně slavné jako pokrm samotný. Nemusíte je nikdy uvařit ani ochutnat – a přesto stačí výčet pár surovin, aby vám v hlavě naskočil hotový talíř.

Smetana, kopr, houby a kapka octa? Ještě než dočtete, cítíte tu nakyslou vůni. Rýže, šafrán, mořské plody na obří pánvi? Jste ve Španělsku, i když jste tam nikdy nebyli.

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Ze způsobu, jak suroviny poskládáte, poznáte zemi, kraj i náladu. Trojobal prozradí nedělní řízek. Zakysaná smetana s hořčicí ruského šlechtice. Kysané zelí a sušené švestky zavedou k polskému hrnci, který se dusí klidně tři dny.

Někdy vás ale ta samá slova obelžou. Bramborová kaše přikrytá mletým masem může být pastýřský koláč z jehněčího – nebo skoro totéž, jen z hovězího, a rázem se jmenuje jinak.

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Lilek nakrájený na plátky a zapečený se sýrem chutná po Itálii; ten samý lilek dušený s cuketou a paprikou voní jižní Francií. Pokud ale aspoň občas zabrousíte k pořadům o vaření nebo kuchařkám, víte přesně, která bije.

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Připravili jsme pro vás 21 pokrmů popsaných jen přes suroviny a pár nápověd. Od české klasiky přes Itálii a Francii až k Asii a latinské Americe.

Rýže obalená kolem ryby. Nudle v pálivém thajském woku. Schválně, máte světovou kuchyni v oku, nebo vás zradí i recept na kynuté buchty?

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The site of an explosion at a restaurant in Moscow
The site of an explosion at a restaurant in Moscow
The site of an explosion at a restaurant in Moscow

Exploze v srdci Moskvy: Žena odpálila výbušninu, na místě byli mrtví. Mířila na generála?

Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, jež v sobotu večer zabila tři lidi a dvě desítky zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Podle agentury TASS to oznámil Národní protiteroristický výbor. Podle ruského servisu BBC se v luxusní restauraci Balzi Rossi konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA hovoří o oslavě generála ruských ozbrojených sil.

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