Existují recepty stejně slavné jako pokrm samotný. Nemusíte je nikdy uvařit ani ochutnat – a přesto stačí výčet pár surovin, aby vám v hlavě naskočil hotový talíř.
Smetana, kopr, houby a kapka octa? Ještě než dočtete, cítíte tu nakyslou vůni. Rýže, šafrán, mořské plody na obří pánvi? Jste ve Španělsku, i když jste tam nikdy nebyli.
Ze způsobu, jak suroviny poskládáte, poznáte zemi, kraj i náladu. Trojobal prozradí nedělní řízek. Zakysaná smetana s hořčicí ruského šlechtice. Kysané zelí a sušené švestky zavedou k polskému hrnci, který se dusí klidně tři dny.
Někdy vás ale ta samá slova obelžou. Bramborová kaše přikrytá mletým masem může být pastýřský koláč z jehněčího – nebo skoro totéž, jen z hovězího, a rázem se jmenuje jinak.
Lilek nakrájený na plátky a zapečený se sýrem chutná po Itálii; ten samý lilek dušený s cuketou a paprikou voní jižní Francií. Pokud ale aspoň občas zabrousíte k pořadům o vaření nebo kuchařkám, víte přesně, která bije.
Připravili jsme pro vás 21 pokrmů popsaných jen přes suroviny a pár nápověd. Od české klasiky přes Itálii a Francii až k Asii a latinské Americe.
Rýže obalená kolem ryby. Nudle v pálivém thajském woku. Schválně, máte světovou kuchyni v oku, nebo vás zradí i recept na kynuté buchty?
Balíček z „ruského Amazonu“ nedorazí. Ukrajinský velitel se vysmívá Rusům
Ruským vojákům na frontě ani civilistům do regionů už nepřijdou objednané zásilky z „ruského Amazonu“, mamutí zásilkové firmy Wildberries, píše velitel ukrajinských Sil bezpilotních prostředků Robert Brovdi „Maďar“. A vyjmenovává velkosklady, které už zasáhly jeho drony.
Schnoucí Dunaj nutí Maďary odstavit jadernou elektrárnu. Doprava v Budapešti zpomalí
Maďarsko v neděli poprvé za téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Uvedl to v sobotu pozdě večer premiér Péter Magyar s tím, že se tak stane v důsledku dalšího poklesu hladiny Dunaje. Země chystá úsporná opatření, pomoc nabídlo Slovensko.
V nemocnici strávila jen týden. Po klíšťové encefalitidě se ale učitelka do práce vrátit nedokáže
Na podzim prodělala klíšťovou encefalitidu, v nemocnici strávila pouhý týden. Ani po roce však čtyřicetiletá učitelka nezvládne odučit více než dvě hodiny denně. Podle nové české studie nejde o výjimku. Dlouhodobým poškozením zdraví trpí téměř polovina pacientů – a na rozdíl od akutního průběhu u nich věk nehraje žádnou roli.
ŽIVĚ Zničili jsme v noci přes 600 ukrajinských dronů, tvrdí Rusové
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana zničila v noci na neděli přes 600 ukrajinských dronů. Na jihu Ruska v Saratovské oblasti místní představitelé tvrdí, že ukrajinský úder ze vzduchu zabil dva lidi. Píše to agentura AFP.
Exploze v srdci Moskvy: Žena odpálila výbušninu, na místě byli mrtví. Mířila na generála?
Explozi u luxusní restaurace v Moskvě, jež v sobotu večer zabila tři lidi a dvě desítky zranila, způsobila po domácku vyrobená výbušnina. Podle agentury TASS to oznámil Národní protiteroristický výbor. Podle ruského servisu BBC se v luxusní restauraci Balzi Rossi konala soukromá akce, některé příspěvky na sociálních sítích podle agentury DPA hovoří o oslavě generála ruských ozbrojených sil.