Některé fotografie obletěly svět během několika hodin, jiné se staly symbolem celé jedné éry. Zachycují okamžiky, které změnily dějiny, posunuly hranice lidských možností nebo se nesmazatelně zapsaly do paměti několika generací. Poznáte slavné historické události jen podle jediného snímku? Otestujte se v našem kvízu.
Když 20. července 1969 dosedl lunární modul Apollo 11 na povrch Měsíce, celý svět napjatě čekal, co bude následovat. Neil Armstrong a Buzz Aldrin se připravovali na historický výstup, zatímco jejich kolega Michael Collins kroužil ve velitelském modulu nad měsíčním povrchem.
Jako první sestoupil po žebříku Neil Armstrong. Když 21. července ve 3:56 středoevropského letního času vkročil na měsíční povrch, pronesl větu, která vstoupila do dějin: „Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.“ O necelých dvacet minut později ho následoval Buzz Aldrin.
Oba astronauti strávili na měsíčním povrchu mimo modul zhruba dvě a půl hodiny. Vztyčili americkou vlajku, rozmístili vědecké přístroje a nasbírali vzorky hornin. Jejich počínání přitom na Zemi sledovaly stovky milionů lidí. Poprvé v historii se totiž člověk procházel po jiném nebeském tělese. Ikonický snímek z této historické události najdete také v našem kvízu, v němž si můžete vyzkoušet, jak dobře poznáte slavné okamžiky světových dějin.
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