KVÍZ: Poznáte český seriál podle jediné fotky? Otestujte si, jak dobře znáte televizní klasiku

Možná budete překvapeni, kolik toho máte v hlavě uloženého z dob, kdy se večer čekalo na jeden jediný program. Sanitka, Chalupáři, Nemocnice na kraji města nebo Arabela se do české paměti zapsaly tak hluboko, že někdy stačí zahlédnout jediný obličej, pokoj nebo kus uniformy, a hned víte, o co jde. Teď si můžete ověřit, jestli je to tak a skutečně rozeznáte perly seriálové tvorby bez nápovědy.
Česko je v seriálové tvorbě specifické. Tuzemské publikum má mimořádně silný vztah k domácí produkci a seriály u nás nezmizely ani v době, kdy se divákům otevřela nabídka zahraničních streamovacích platforem. Na obrazovkách dál zůstávají dlouholeté stálice a vedle nich vznikají nové české kriminálky, rodinné seriály i historické příběhy. Ostatně i v posledních letech mezi nejsledovanějšími českými seriály najdeme především domácí tvorbu.
Filmový kritik Kamil Fila už dříve upozorňoval na zajímavý paradox českého seriálového publika. Část diváků podle něj dává přednost známému a snadno srozumitelnému televiznímu světu a jsou ochotní odpustit mu i horší zpracování. Jinými slovy: domácí původ a pocit důvěrně známého prostředí mohou být někdy důležitější než samotná kvalita seriálu.
Jak dobře ale české seriály skutečně znáte? Připravili jsme dvacet fotografií. Některé poznáte během vteřiny, u jiných budete muset zapátrat v paměti. Dokážete podle jediného záběru určit, z jakého seriálu pochází?
„Makáme, makáme!“ Babiš vládne všem. Kdyby ale odešel, náhrada existuje. Sám ji zmínil
V pravidelné páteční Tečce Radka Bartoníčka se její autor hodně věnuje premiéru Andreji Babišovi, který v tomto týdnu dosáhl dalších svých cílů a dál dominuje v české politice. Zároveň si ale můžete pustit krátké videoukázky, v nichž na jedné Babiš jmenuje dvojici, která by mohla vést vládu místo něj. „Kdyby se tak stalo, možná by to bylo to nejlepší ve prospěch Česka,“ míní Bartoníček.
Takhle New York vzpomíná na 11. září. Nad městem zářily tisíce světel
New York si v pátek připomíná 25 let od teroristických útoků z 11. září. V noci nad městem zazářila pietní dronová show věnovaná obětem tragédie, během dne pak u Ground Zero zazní jména všech 2983 lidí, kteří při útocích zemřeli. Účast nového starosty Mamdaniho na hlavní pietě ale provází ostrý spor. Kritici včetně bývalého starosty Rudyho Giulianiho tvrdí, že by se ceremoniálu účastnit neměl.
„Nedá dohromady větu, mocenský instinkt ale má.“ Fiala má recept, jak porazit Babiše
Porazit Andreje Babiše (ANO) nebude podle bývalého šéfa ODS Petra Fialy vůbec snadné. Podle poslance „modrých“ se nehraje o to, jestli bude Babiš vládnout tři roky, ale aby nevládl osm let. Fiala vidí jako cestu opět zopakovat obdobu koalice Spolu, která jej v roce 2021 dostala do Strakovy akademie.
Biologické zbraně, roje dronů i propaganda. Anthropic odhalil zneužívání své AI
Americká technologická společnost Anthropic odhalila a zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence (AI) k vývoji biologických zbraní. Uvedla to ve čtvrtek ve 154stránkové zprávě, v níž představuje nejzávažnější incidenty z letošního roku, kdy byly její modely Claude zneužity nebo se o zneužití někdo pokoušel.