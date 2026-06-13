Italské špagety s boloňskou omáčkou, tradiční česká svíčková, francouzské croissanty. Některá jídla máme tak pevně spojená s konkrétní kulturou, že o jejich původu vůbec nepochybujeme. Jenže historie gastronomie je plná záludných chytáků a nečekaných zvratů. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli dokážete odhalit skutečnou kolébku světových delikates.
Cesta oblíbených pokrmů na náš stůl totiž málokdy bývala přímočará. Jídlo odjakživa cestovalo s obchodníky, vojáky i uprchlíky, a v průběhu staletí se tak přizpůsobovalo novým chutím i dostupným surovinám. To, co dnes považujeme za národní klenot jedné země, tak dost často vzniklo na úplně jiném konci kontinentu, ne-li planety. Mnohdy stačilo jedno diplomatické nedorozumění nebo kreativní nouze královského kuchaře a gastronomická mapa světa se přepsala k nepoznání.
V našem kvízu proto zapomeňte na zažité stereotypy a připravte se na to, že slavná jména v jídelních lístcích klamou tělem. Dokážete správně určit, kde poprvé upekli křupavé croissanty nebo odkud doopravdy pocházejí ikonické „boloňské“ špagety? Otestujte své znalosti a zjistěte, zda se v jídle vyznáte jako skutečný gurmán, nebo zda snadno sednete historickým mýtům na lep.
ŽIVĚ USA by podle Trumpa mohly podepsat dohodu s Íránem o víkendu. Teherán to ale popřel
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v noci oznámil, že se viceprezident J. D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí to v pátek odmítl. Dodal však, že dojednání dohody nikdy nebylo blíže. Podpis dohody v neděli v Ženevě dříve v pátek popřely íránský server Núr News a agentura Fars s odvoláním na zdroj blízký vyjednávacímu týmu.
ŽIVĚ Ve válce proti Ukrajině padlo nejméně 226 tisíc Rusů. Počet je nejspíš mnohem vyšší
Nejméně 226 055 ruských vojáků zemřelo ve válce proti Ukrajině. V pátek to uvedla ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle BBC pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit. Reálný počet padlých ruských vojáků se tak může pohybovat mezi 347 776 až 502 344.
V Evropě se schyluje k nevídanému experimentu. První stát může zmrazit počet obyvatel
Švýcaři budou už tuto neděli v celostátním referendu rozhodovat o tom, zda se jejich země stane prvním státem na světě, který legislativně zastropuje počet svých obyvatel. Protimigrační návrh, za kterým stojí pravicová Švýcarská lidová strana (SVP), by v případě schválení zavázal federální vládu k omezení populace na maximálně deset milionů lidí. Současný stav se pohybuje kolem 9,1 milionu.
Velkolepý start domácích. USA rozhodly proti Paraguayi už v první půli
Fotbalisté USA zahájili domácí mistrovství světa vítězstvím 4:1 nad Paraguayí. Američané v Los Angeles rozhodli třemi góly v prvním poločase. Dvakrát se prosadil útočník Folarin Balogun, který navázal na vlastní branku Damiána Bobadilly. V 73. minutě snížil Maurício, v nastavení uzavřel skóre Giovanni Reyna.