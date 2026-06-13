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KVÍZ: Považujete se za gurmána? Těchto 20 otázek o původu slavných jídel vás nachytá

Jana Chmelíková

Italské špagety s boloňskou omáčkou, tradiční česká svíčková, francouzské croissanty. Některá jídla máme tak pevně spojená s konkrétní kulturou, že o jejich původu vůbec nepochybujeme. Jenže historie gastronomie je plná záludných chytáků a nečekaných zvratů. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jestli dokážete odhalit skutečnou kolébku světových delikates.

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Cesta oblíbených pokrmů na náš stůl totiž málokdy bývala přímočará. Jídlo odjakživa cestovalo s obchodníky, vojáky i uprchlíky, a v průběhu staletí se tak přizpůsobovalo novým chutím i dostupným surovinám. To, co dnes považujeme za národní klenot jedné země, tak dost často vzniklo na úplně jiném konci kontinentu, ne-li planety. Mnohdy stačilo jedno diplomatické nedorozumění nebo kreativní nouze královského kuchaře a gastronomická mapa světa se přepsala k nepoznání.

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V našem kvízu proto zapomeňte na zažité stereotypy a připravte se na to, že slavná jména v jídelních lístcích klamou tělem. Dokážete správně určit, kde poprvé upekli křupavé croissanty nebo odkud doopravdy pocházejí ikonické „boloňské“ špagety? Otestujte své znalosti a zjistěte, zda se v jídle vyznáte jako skutečný gurmán, nebo zda snadno sednete historickým mýtům na lep.

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