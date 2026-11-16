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KVÍZ: Polovina lidí přehlédne i gorilu. Všimnete si vy, co se děje v podzimním parku?

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Hrající si děti, cyklisté na cestě a dvojice pod slunečníkem. Na první pohled je obrázek vlastně celkem prázdný a nic moc se na něm neděje, nenechte se ale napálit. Tahle obyčejná podzimní procházka parkem skrývá spoustu příběhů. Kolik si z ní za dvě minuty zapamatujete? Prohlédněte si obrázek a otestujte svou pozornost.

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Kolikrát denně se na něco díváme, a přitom nic nevidíme? Projdeme parkem, a když se nás pak někdo zeptá, jestli tam byly děti nebo pejsci, jen pokrčíme rameny.

Žádná ostuda, takhle prostě funguje lidská pozornost. Mozek nestihne zpracovat všechno, co zachytí oči, a tak si vybírá jen to, co v danou chvíli považuje za důležité. Zbytek nechá bez povšimnutí.

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Jak jste na tom vy? Na začátku kvízu uvidíte ilustraci podzimního parku plného lidí. Dejte si na ni zhruba dvě minuty a pak odpovězte na otázky.

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Malá nápověda: nestačí vědět, kdo v parku je. Důležité je i to, co kdo dělá, co drží v ruce a co na obrázku naopak chybí. Tak co, přehlédnete i vy „svou gorilu“?

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