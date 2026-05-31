Přeskočit na obsah
Benative
31. 5. Kamila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

KVÍZ: Panda, kivi nebo quokka? Jen opravdoví znalci dokáží přiřadit všechna zvířata k jejich domovům

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Panda v čínských bambusových lesích, lemuři na Madagaskaru nebo „usměvavá“ quokka v Austrálii. Některá zvířata jsou natolik úzce spojená s jediným místem na planetě, že je nikde jinde ve volné přírodě nenajdeme. Právě jim se říká endemité - unikátní organismy, které se vyvinuly v izolaci a žijí v jednom koutě světa. Poznáte v našem kvízu, odkud pocházejí nejpodivuhodnější zvířata planety?

Reklama

Nejčastěji jde o ostrovy nebo odlehlé oblasti, kde příroda po miliony let fungovala odděleně od okolního světa. Díky tomu tam vznikla zvířata, která působí téměř jako z jiného času: obří varani připomínající pravěké draky, nelétaví papoušci, zvláštní vačnatci nebo jediný mořský ještěr planety. Právě izolace dala vzniknout druhům, které fascinují biology i cestovatele z celého světa.

Jenže stejná izolace, která je vytvořila, je dnes zároveň jejich největší slabinou. Když endemit přijde o své prostředí, často nemá kam ustoupit. Stačí odlesnění, invazní predátor nebo změna klimatu a druh, který přežíval miliony let, může během několika desetiletí zmizet úplně.

Související

Světovými centry endemických druhů jsou především Austrálie, Madagaskar, Indonésie nebo Nový Zéland. Právě tam vzniklo mimořádné množství živočichů, kteří nežijí nikde jinde na Zemi. Méně známé endemity ale najdeme i v Evropě - a dokonce i v Česku. Dokážete v našem kvízu správně přiřadit zvířata k místům, kde přežívají ve volné přírodě?

Zdroje: World Rainforests, Britannica, Treehugger

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Muzikant z kapely Končinna, pianista, občasný zpěvák, ale také výtvarník a řezbář Petr „Komár” Soudek.
Muzikant z kapely Končinna, pianista, občasný zpěvák, ale také výtvarník a řezbář Petr „Komár” Soudek.
Muzikant z kapely Končinna, pianista, občasný zpěvák, ale také výtvarník a řezbář Petr „Komár” Soudek.

„Jednou se na našem koncertě rozbrečeli i pankáči,“ říká pianista kapely Končinna

Sama sebe kapela Končinna představuje jako „seskupení hudebníků, které se pohybuje v končinách různých alternativních projektů už od devadesátých let“. Dnes zhudebňují texty básníků v žánru, jenž by se dal nazvat jako progress rock šanson. Loni vydali novou desku Prošli tudy blázni a letos v létě je čeká série koncertů na menších festivalech či třeba unplugged v Balbínově poetické hospůdce.

Liquid,Steroids,Hold,In,Hands,Of,A,Shirtless,Athletic,Man
Liquid,Steroids,Hold,In,Hands,Of,A,Shirtless,Athletic,Man
Liquid,Steroids,Hold,In,Hands,Of,A,Shirtless,Athletic,Man

Testosteron jako nová mužská posedlost. Co je ještě pravda a co už mýtus?

„Máte málo testosteronu.“ Věta, která dnes stále častěji zaznívá nejen v ordinacích, ale i na sociálních sítích. Únava, ztráta libida, horší soustředění, přibírání tuku nebo pocit, že „už nejste ve své kůži“ - právě tyto potíže mohou být spojené s nízkou hladinou testosteronu. Kolem mužského hormonu se ale zároveň šíří řada polopravd a mýtů. Pojďte se s námi podívat, co je pravda a co nesmysl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama