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Magazín

KVÍZ: Pamatujete si ještě dějepis? U těchto 60 otázek se zapotí i znalci historie

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Od založení Říma přes husitské války a první vzlet letadla až po pád komunismu nebo nástup osobních počítačů. Vybavíte si ještě letopočty událostí, které změnily svět? Otestujte si v našem historickém kvízu, jak dobře si pamatujete klíčové momenty z dějin. Čeká vás 60 otázek.

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Pamatujete si klíčové milníky světových dějin: kdy byla vydaná Zlatá bula sicilská, kdy se potopil RMS Titanic nebo kdy byl zavražděn Julius Caesar? Právě tyto i další zásadní události českých i světových dějin na vás čekají v našem velkém historickém kvízu o 40 otázkách, který prověří vaše znalosti napříč staletími.

Kvíz vás provede napříč celými dějinami, od starověku přes středověk až po moderní dobu. Narazíte na slavné bitvy, přelomové politické události, významné objevy i tragické okamžiky, které změnily chod světa.

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Vyzkoušejte si, kolik bodů dokážete získat, a zjistěte, jak dobře se vyznáte v dějinách lidstva.

Zdroje: Evropská unie, Bellum, Dny české státnosti

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