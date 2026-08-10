KVÍZ: Pamatujete si ještě dějepis? U těchto 60 otázek se zapotí i znalci historie

Od založení Říma přes husitské války a první vzlet letadla až po pád komunismu nebo nástup osobních počítačů. Vybavíte si ještě letopočty událostí, které změnily svět? Otestujte si v našem historickém kvízu, jak dobře si pamatujete klíčové momenty z dějin. Čeká vás 60 otázek.
Pamatujete si klíčové milníky světových dějin: kdy byla vydaná Zlatá bula sicilská, kdy se potopil RMS Titanic nebo kdy byl zavražděn Julius Caesar? Právě tyto i další zásadní události českých i světových dějin na vás čekají v našem velkém historickém kvízu o 40 otázkách, který prověří vaše znalosti napříč staletími.
Kvíz vás provede napříč celými dějinami, od starověku přes středověk až po moderní dobu. Narazíte na slavné bitvy, přelomové politické události, významné objevy i tragické okamžiky, které změnily chod světa.
Vyzkoušejte si, kolik bodů dokážete získat, a zjistěte, jak dobře se vyznáte v dějinách lidstva.
Zdroje: Evropská unie, Bellum, Dny české státnosti
V den svých narozenin zemřel spisovatel Páral, autor legendárních románů
Zemřel spisovatel Vladimír Páral, jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a přelomu tisíciletí. O jeho skonu informoval server Blesku s odvoláním na své zdroje a s tím, že se tak stalo v den jeho 94. narozenin.
Při požáru továrny v Saudské Arábii zahynulo 16 Bangladéšanů
Při nedělním požáru v továrně na výrobu pohovek v Rijádu zahynulo nejméně 16 Bangladéšanů. Podle agentury AFP to v pondělí oznámilo bangladéšské ministerstvo zahraničí, které nad tragédií vyjádřilo hluboký šok. Podnik podle rijádské agentury civilní obrany neměl řádnou licenci.
Páral se nebál v literatuře experimentovat, přesto byl bestsellerista
V tvorbě spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin, lze podle historika literatury Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd sledovat několik podob. Protože byl Páral vzděláním chemik, měl blízko k experimentu.
Nový model umělé inteligence od Mety poběží přímo na vašem počítači
Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence (AI) Muse Glimmer. Oznámila to v pondělí na webu. Model je menší než přední modely AI od konkurence a má běžet přímo na počítačích uživatelů. Meta model zpřístupní jako open source, tedy otevřený software.
Zvrácené lidské safari. Tohle je nová ruská taktika
Když minulý měsíc ruský útok zasáhl obchod Kateryny Lahutové v Záporoží, přišla podle svých slov o poslední pocit bezpečí. „Už před půl rokem to bylo děsivé a k útokům docházelo. Ale nebylo to takové jako teď. Stalo se z toho lidské safari,“ popsala situaci agentuře Reuters.