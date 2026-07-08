Přeskočit na obsah
Benative
8. 7. Nora
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

KVÍZ: Pamatujete na prázdniny u babičky? Dnešní děti tyhle věci téměř neznají, poznáte je vy?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Pamatujete si ještě léto u babičky? Dvůr s pumpou, kuchyň s kredencí, vůni zavařených okurek, mucholapku nad stolem i věci, které dnešní děti často nepoznají ani z obrázku? Tenhle kvíz není jen test znalostí, ale návrat do prázdnin, kdy se čas měřil obědem, Večerníčkem a tím, kdy vás někdo z okna konečně zavolal domů.

Reklama

Prázdniny u babičky měly zvláštní rytmus. Ráno se běhalo bosky po dvoře, voda se pumpovala ze studny, na plotě schnuly utěrky a v kuchyni se vždycky něco vařilo, zavařovalo nebo peklo. Některé věci byly tak samozřejmé, že si jich člověk ani nevšímal. Dnes z nich často zůstaly jen vzpomínky, půdy, sklepy a občas vitríny retro muzeí.

Související

Kredenc, štokrle, bandaska, necky nebo zavařovací hrnec nebyly dekorace. Byly to obyčejné věci, které se používaly pořád dokola a jen málokdy se vyhazovaly. Každá měla své místo, svůj pach, svůj zvuk a často i malý příběh. Stačí jediný obrázek a spoustě lidí se vybaví babiččina kuchyň, chladná spíž nebo zahrada za domem.

Připravili jsme kvíz pro všechny, kdo si ještě pamatují léto bez mobilů, plastové sandály, kompot k obědu a odpoledne strávená venku. Některé obrázky poznáte hned. U jiných možná zaváháte. A právě tam se ukáže, kdo u babičky opravdu trávil prázdniny – a kdo jen poslouchal vyprávění.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
NATO leaders' summit in Ankara
NATO leaders' summit in Ankara
NATO leaders' summit in Ankara

ŽIVĚ Chceme zůstat v NATO vzkázal Trump navzdory kritice. Ukrajině slíbili mnohamiliardovou pomoc

Americký prezident Donald Trump podle zdroje agentury AFP na summitu v Ankaře uvedl, že USA chtějí zůstat v NATO. Před jednáním alianci ostře kritizoval kvůli Grónsku a Íránu. Španělsku pohrozil přerušením obchodních vztahů. V deklaraci vydané po závěru nynějšího summitu NATO stojí, že členské státy obnovily svůj pevný závazek ke kolektivní obraně podle pátého článku Severoatlantické smlouvy.

Policie Německo, Polizei - ilustrační foto
Policie Německo, Polizei - ilustrační foto
Policie Německo, Polizei - ilustrační foto

Několik zraněných po útoku na gymnáziu v Bavorsku, police zadržela pachatele

Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných. Informovala o tom agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko zaútočilo balistickými raketami na Kyjev, zasáhlo také Charkov

Rusko v úterý krátce před půlnocí znovu zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Oznámila to ukrajinská armáda a úřady. Ruská armáda zasáhla také Charkov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že podle současných informací utrpěli zranění dva lidé, z nichž jeden skončil v nemocnici.

Man,Driver,Hand,Refilling,And,Pumping,Gasoline,Oil,The,Car
Man,Driver,Hand,Refilling,And,Pumping,Gasoline,Oil,The,Car
Man,Driver,Hand,Refilling,And,Pumping,Gasoline,Oil,The,Car

Státní cenové stropy na pohonné hmoty vzrostou i ve čtvrtek

Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, budou pokračovat v růstu i ve čtvrtek. Benzin oproti středě zdraží o 12 haléřů na 41,43 Kč za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 37,45 koruny, což je o 16 haléřů více než ve středu. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu zveřejnilo ministerstvo financí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama