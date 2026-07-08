KVÍZ: Pamatujete na prázdniny u babičky? Dnešní děti tyhle věci téměř neznají, poznáte je vy?

Pamatujete si ještě léto u babičky? Dvůr s pumpou, kuchyň s kredencí, vůni zavařených okurek, mucholapku nad stolem i věci, které dnešní děti často nepoznají ani z obrázku? Tenhle kvíz není jen test znalostí, ale návrat do prázdnin, kdy se čas měřil obědem, Večerníčkem a tím, kdy vás někdo z okna konečně zavolal domů.
Prázdniny u babičky měly zvláštní rytmus. Ráno se běhalo bosky po dvoře, voda se pumpovala ze studny, na plotě schnuly utěrky a v kuchyni se vždycky něco vařilo, zavařovalo nebo peklo. Některé věci byly tak samozřejmé, že si jich člověk ani nevšímal. Dnes z nich často zůstaly jen vzpomínky, půdy, sklepy a občas vitríny retro muzeí.
Kredenc, štokrle, bandaska, necky nebo zavařovací hrnec nebyly dekorace. Byly to obyčejné věci, které se používaly pořád dokola a jen málokdy se vyhazovaly. Každá měla své místo, svůj pach, svůj zvuk a často i malý příběh. Stačí jediný obrázek a spoustě lidí se vybaví babiččina kuchyň, chladná spíž nebo zahrada za domem.
Připravili jsme kvíz pro všechny, kdo si ještě pamatují léto bez mobilů, plastové sandály, kompot k obědu a odpoledne strávená venku. Některé obrázky poznáte hned. U jiných možná zaváháte. A právě tam se ukáže, kdo u babičky opravdu trávil prázdniny – a kdo jen poslouchal vyprávění.
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