KVÍZ: Orlík a Lipno zvládne každý. Poznáte české přehrady pouze podle fotografie?

Dlouhé období sucha a úbytek vody mění podobu českých přehrad. Na jejich dnech se objevují zbytky starých staveb, cesty i místa, která po desetiletí zůstávala pod hladinou. Některé nádrže teď vypadají úplně jinak než na fotografiích z turistických průvodců. Poznáte nejznámější české přehrady jen podle jejich podoby?
Léto 2026 ukázalo, jak rychle se může proměnit podoba českých přehrad. Na Orlíku klesla hladina oproti běžné úrovni o 15 metrů a voda odhalila části zatopených obcí, staré stavby i místa spojená s válečnou historií.
Jihočeská nádrž v Husinci se v září dostala na pouhých 13 procent naplnění zásobního prostoru. Nejde přitom jen o neobvyklý pohled na obnažené břehy. Nedostatek vody nutí správce nádrží měnit provoz a hledat způsoby, jak zajistit dodávky pitné vody i dostatečný průtok řek.
České přehrady přitom nejsou jen zásobárnami vody. Některé vznikly kvůli ochraně před povodněmi, jiné zásobují města pitnou vodou nebo vyrábějí elektřinu. Mnohé se staly také oblíbenými rekreačními oblastmi, jejichž okolí zná z dovolených či výletů velká část Čechů.
Při pohledu na fotografii ale může být obtížné určit, o kterou nádrž jde. Napoví tvar hráze, okolní krajina, charakteristické stavby nebo třeba poloha na známé řece. Vyzkoušejte si, jak dobře české přehrady znáte, a zkuste je rozpoznat bez nápovědy.
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