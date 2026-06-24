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KVÍZ: Od amerických vojáků po zlaté Nagano. Jak dobře znáte příběh Coca-Coly u nás?

Jana Chmelíková,BeNative

Byla symbolem svobody, nedostatkovým zbožím, ale i limonádou, kterou komunističtí pohlaváři na našem území marně zakazovali. Letos je to přesně 55 let od chvíle, kdy se legendární Coca-Cola začala oficiálně vyrábět v tehdejším Československu. Jak dobře znáte fascinující příběh nápoje, který u nás provází už několik generací pamětníků?

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Příběh ikonických lahví s neméně ikonickým nápisem Coca-Cola dokonale kopíruje moderní dějiny Česka a Slovenska. První doušky sice přivezli američtí vojáci na konci druhé světové války, ale trvalo několik dalších desetiletí, než se z podpultového zboží pro vyvolené stala běžná součást našich každodenních životů. Kolik stály dvě deci Coca-Coly v 60. letech? Kdy a kde se Coca-Cola začala z dovezeného sirupu stáčet i v Československu?

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Dnes je už tuzemská stáčírna funguje v úplně jiném režimu. Kromě stovek milionů litrů černé limonády dnes z moderních linek proudí i zcela jiné typy nápojů a byznys se posunul směrem k maximální ekologii a ochraně přírody. V našem kvízu vás proto provedeme celou časovou osou od hluboké historie přes slavné dobové slogany až po žhavou současnost, která dává hlas stovkám zaměstnanců z našich regionů.

Otestujte své znalosti v našem velkém narozeninovém kvízu a zjistěte, zda máte přehled o slavné retro historii, dobových kuriozitách i moderních udržitelných trendech dneška. Dosáhnete na plný počet bodů?

Článek vznikl ve spolupráci s Coca-Cola Česká republika.

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