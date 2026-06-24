KVÍZ: Od amerických vojáků po zlaté Nagano. Jak dobře znáte příběh Coca-Coly u nás?
Byla symbolem svobody, nedostatkovým zbožím, ale i limonádou, kterou komunističtí pohlaváři na našem území marně zakazovali. Letos je to přesně 55 let od chvíle, kdy se legendární Coca-Cola začala oficiálně vyrábět v tehdejším Československu. Jak dobře znáte fascinující příběh nápoje, který u nás provází už několik generací pamětníků?
Příběh ikonických lahví s neméně ikonickým nápisem Coca-Cola dokonale kopíruje moderní dějiny Česka a Slovenska. První doušky sice přivezli američtí vojáci na konci druhé světové války, ale trvalo několik dalších desetiletí, než se z podpultového zboží pro vyvolené stala běžná součást našich každodenních životů. Kolik stály dvě deci Coca-Coly v 60. letech? Kdy a kde se Coca-Cola začala z dovezeného sirupu stáčet i v Československu?
Dnes je už tuzemská stáčírna funguje v úplně jiném režimu. Kromě stovek milionů litrů černé limonády dnes z moderních linek proudí i zcela jiné typy nápojů a byznys se posunul směrem k maximální ekologii a ochraně přírody. V našem kvízu vás proto provedeme celou časovou osou od hluboké historie přes slavné dobové slogany až po žhavou současnost, která dává hlas stovkám zaměstnanců z našich regionů.
Otestujte své znalosti v našem velkém narozeninovém kvízu a zjistěte, zda máte přehled o slavné retro historii, dobových kuriozitách i moderních udržitelných trendech dneška. Dosáhnete na plný počet bodů?
Článek vznikl ve spolupráci s Coca-Cola Česká republika.
Trump „své“ mistrovství zatím vyseděl. Bílý dům podle bulváru vylekaly fanouškovské chorály
Australané mu zpívají, že je sexuální delikvent, Angličané skandují o Epsteinových spisech. Donald Trump se na mistrovství světa, které se zčásti koná ve Spojených státech, zatím téměř neobjevuje. Bílý dům to svádí na vytíženost a „showmanství“ Trumpa. Ovšem bulvár za tím vidí něco, co by se nestalo poprvé.
USA poskytnou experimentální lék proti ebole pro testování v Kongu
Spojené státy poskytnou experimentální lék proti ebole pro klinické testování v Kongu. V zemi se šíří dosud největší známá epidemie nákazy způsobená kmenem Bundibugyo.
ŽIVĚ Putin obvinil Ukrajinu z útoků na civilisty. Důvod k jednání se Zelenským nevidí
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Ukrajina útočí na civilisty a že kvůli těmto úderům nevidí důvod k přímým rozhovorům s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu míní, že cílem ukrajinských dronových útoků je destabilizace ruské společnosti. Putin dnes nařídil vládě, aby přijala opatření k minimalizaci dopadů ukrajinských úderů na ruskou infrastrukturu.
Chorvatsko se protrápilo k výhře nad Panamou. Jeden gól stačil i Kolumbii proti Kongu
Chorvatští fotbalisté porazili na MS ve skupině L v Torontu Panamu 1:0 a oživili své postupové naděje, středoamerický tým naopak musí po dvou porážkách na vyřazovací fázi zapomenout. Stejným výsledkem zdolala Kolumbie ve skupině K Demokratickou republiku Kongo, čímž skončilo druhé kolo základních skupin šampionátu.