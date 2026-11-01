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KVÍZ: Na zahradě jste jako doma? Zkuste poznat zeleninu bez cedulek, závěr kvízu zvládne málokdo

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
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U regálu se zeleninou máte jasno a na zahradě vás prý nic nepřekvapí? Zkuste si to bez cedulek. Některé plodiny znáte od dětství, jiné jste možná minuli v obchodě s přesvědčením, že takhle přece jídlo nevypadá. Vybrali jsme třicet fotografií, které postupně prověří váš postřeh i zahrádkářské sebevědomí. Čekají vás známé tváře, záludní dvojníci i několik podivností, které si zaslouží jmenovku.

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Mrkev, cibuli a okurku pozná skoro každý. Jenže zeleninový svět se tím zdaleka nevyčerpává. Něco vypadá jako kořen, ale ve skutečnosti jíme ztloustlý stonek. Jiné rostliny známe hlavně podle květů a netušíme, co ukrývají pod zemí.

Náš obrázkový kvíz začíná u zeleniny, kterou můžete potkat na české zahradě nebo v běžném supermarketu. Postupně se přesune k méně obvyklým kořenům, listům a plodům a nakonec zamíří i za hranice evropských záhonů. Poslední desítka už dokáže potrápit také člověka, který pravidelně pěstuje vlastní úrodu. Fotografie ukazují rostliny v různých podobách: někdy na záhoně, jindy po sklizni nebo na řezu.

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Po každé odpovědi najdete krátké vysvětlení a tip, jak se daná plodina používá v kuchyni. Slovo zelenina přitom bereme v běžném kuchařském smyslu. Nejde o jednu botanickou skupinu a vedle různých druhů se objeví také jejich odlišné pěstitelské formy. Tak schválně: kolik toho poznáte, když vám tentokrát nepomůže cedulka ani prodavač?

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