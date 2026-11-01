KVÍZ: Na zahradě jste jako doma? Zkuste poznat zeleninu bez cedulek, závěr kvízu zvládne málokdo

U regálu se zeleninou máte jasno a na zahradě vás prý nic nepřekvapí? Zkuste si to bez cedulek. Některé plodiny znáte od dětství, jiné jste možná minuli v obchodě s přesvědčením, že takhle přece jídlo nevypadá. Vybrali jsme třicet fotografií, které postupně prověří váš postřeh i zahrádkářské sebevědomí. Čekají vás známé tváře, záludní dvojníci i několik podivností, které si zaslouží jmenovku.
Mrkev, cibuli a okurku pozná skoro každý. Jenže zeleninový svět se tím zdaleka nevyčerpává. Něco vypadá jako kořen, ale ve skutečnosti jíme ztloustlý stonek. Jiné rostliny známe hlavně podle květů a netušíme, co ukrývají pod zemí.
Náš obrázkový kvíz začíná u zeleniny, kterou můžete potkat na české zahradě nebo v běžném supermarketu. Postupně se přesune k méně obvyklým kořenům, listům a plodům a nakonec zamíří i za hranice evropských záhonů. Poslední desítka už dokáže potrápit také člověka, který pravidelně pěstuje vlastní úrodu. Fotografie ukazují rostliny v různých podobách: někdy na záhoně, jindy po sklizni nebo na řezu.
Po každé odpovědi najdete krátké vysvětlení a tip, jak se daná plodina používá v kuchyni. Slovo zelenina přitom bereme v běžném kuchařském smyslu. Nejde o jednu botanickou skupinu a vedle různých druhů se objeví také jejich odlišné pěstitelské formy. Tak schválně: kolik toho poznáte, když vám tentokrát nepomůže cedulka ani prodavač?
ŽIVĚ Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinerií. Poslala přes sto dronů
Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než 100 dronů.
NATO musí zrychlit vývoj, tvrdí šéf technologické firmy. Pracuje na významném systému pro drony
Země NATO musí výrazně zrychlit vývoj a zavádění vojenských technologií, jinak v případném konfliktu neobstojí. Zkušenosti z války na Ukrajině ukazují, že technologie mohou zastarat během pár měsíců a rozhodující je schopnost reagovat na změny na bojišti. Řekl to Gui Wainwright, šéf britsko-ukrajinské společnosti Occam Industries, která vyvíjí software pro autonomní bezpilotní prostředky.
„Nejbizarnější.“ Lehečka sám nevěděl, co se to stalo, lekl se i komentátor
Další jízda Jiřího Lehečky. Český tenista si letos už potřetí zahraje finále na okruhu. V neděli může na „pětistovce“ ve švýcarské Basileji získat svůj třetí a nejcennější titul kariéry, dosud totiž triumfoval dvakrát na úrovni ATP 250. V sobotním semifinále odklidil z cesty skvěle hrajícího Němce Jana-Lennarda Struffa, přemožiteli Novaka Djokoviče nevídaným způsobem utekl z mečbolu.
Nečas přispěl v NHL dvěma body k výhře Colorada, Pastrňák překonal Bergerona
Martin Nečas přispěl v sobotním utkání NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Colorada 5:2 nad Calgary a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. David Pastrňák pomohl v odpoledním zápase Bostonu jednou brankou k vítězství 5:4 v prodloužení nad Chicagem a se 428 trefami se osamostatnil na třetím místě v klubovém pořadí střelců.
FBI vypátrala pachatele hackerského útoku na burzu. Stopy vedou do Severní Koreje
Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy dolarů (137,5 miliardy korun) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl v sobotu pozdě večer americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Informovala o tom agentura Reuters.