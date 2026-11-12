KVÍZ: Na tohle jsme jako děti chodili do cukrárny. Poznáte zákusky a domácí moučníky podle fotek?

Větrník, laskonka, punčový řez nebo buchty od babičky. Některé chutě si pamatujeme celý život, ale vybavíme si ještě jejich názvy? Vraťte se s námi do časů, kdy se před cukrárenskou vitrínou rozhodovalo o největším štěstí celého odpoledne a na nedělním stole nikdy nechybělo něco sladkého. Čeká vás 25 fotografií známých zákusků a moučníků. Poznáte všechny, nebo vás vlastní paměť překvapí?
U cukrárenského pultu se dal strávit překvapivě dlouhý čas. Nejdřív bylo třeba přehlédnout celou vitrínu, potom vyloučit kousky, na které člověk zrovna neměl chuť, a nakonec si stejně dát to co minule.
U babičky mohl být program podobný, jen se výběr odehrával přímo u plechu. Někdo chtěl křupavý okraj, někdo prostředek s největším kusem ovoce. Bábovka byla na stole, dokud měl kdo ukrajovat, a buchta zabalená na cestu někdy vydržela sotva k první zastávce. Jiné moučníky se vytahovaly až při oslavách, kdy se z příborníku braly malé vidličky a na dort se čekalo, dokud se všichni nesešli.
V kvízu se u jednoho stolu potkají zákusky z vitríny, domácí pečení i pár krajových specialit. U některých rozhodne tvar, u jiných bude potřeba podívat se na řez nebo na to, co cukrář nastříkal navrch. A jestli se při jedné fotce přistihnete, že si v duchu objednáváte kávu, klidně si ji uvařte.
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