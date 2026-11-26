Stačilo ukázat přes sklo a za chvíli před vámi přistál bílý talířek s porcí, kvůli které stálo za to vystát frontu. Jindy jste si nesli domů papírovou krabici a doufali, že chlebíčky cestou přežijí. Husákovy děti tyhle scény znají. Stačí jim ale dnes pohled na talíř, aby si vybavily i názvy, náplně a drobné fígle od pultu? Zkuste, kolik bodů si odnesete z našeho lahůdkového kvízu.
Vidličky cinkaly o mělké talířky a u vysokého pultu občas stáli strávníci natěsno. Museli jste vymyslet, kam odložit tašku a jak si ukrojit sousto, aby na něm zbylo místo i na okurku. V bufetu se člověk rychle najedl, posunul po pultu prázdný talíř a vyrazil dál. Zastávka se vešla do polední pauzy i mezi dva nákupy.
Pražský Automat Koruna otevřel už v roce 1931. Za socialismu se na rohu Václavského náměstí a ulice Na Příkopě potkávali řemeslníci v montérkách s lidmi v divadelním. Podle Českého rozhlasu tu měli vedle studené kuchyně i polévku, guláš nebo jahodový koktejl. Mléčný bar zase nabízel vlastní repertoár. Vzpomínky na tyhle podniky sahají od koktejlů přes jahody se šlehačkou až po svačinu, kterou člověk zhltnul mezi dvěma pochůzkami.
A pak tu byla studená kuchyně doma. Na silvestrovském stole se střídaly talíře podle toho, jak rychle mizely první jednohubky. Někdo trval na cibuli, někdo na kyselé okurce a někdo z celé výzdoby snědl nejdřív mandarinku. V kvízu přijde na řadu pult i domácí tác. Místy pomůže poznat jídlo, jinde rozhodne, jak dobře si pamatujete jeho chuť nebo složení. Vyberte první odpověď, jako byste si objednávali.
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