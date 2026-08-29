KVÍZ: Na první pohled snadné, pak začnete pochybovat. Dáte český pravopis na plný počet?

Češtinu používáme každý den, přesto existují slova, u kterých dokáže pár vteřin přemýšlení napáchat víc škody než užitku. Píše se výjimka, nebo vyjímka? Standard, či standart? A vezmete si něco sebou, nebo s sebou? Vybrali jsme 22 pravopisných chytáků, na kterých se snadno nachytají i zkušení pisatelé. Zkuste získat plný počet bodů bez nápovědy.
Některé pravopisné chyby poznáme na první pohled. Pak ale existuje druhá skupina slov: stačí na ně chvíli zírat a správná varianta začne vypadat podezřele, zatímco ta chybná najednou působí docela přirozeně.
Část problémů způsobuje výslovnost. Jindy si pleteme dvě skutečně existující slova, která ale znamenají něco jiného. A někdy nás zradí snaha řídit se pravidlem, které jsme si ze školy zapamatovali jen napůl. Typickým příkladem jsou tvary mě a mně nebo výrazy s sebou a sebou. V obou případech mohou být správné obě možnosti – rozhoduje věta, ve které je použijeme.
Následujících 22 otázek proto není jen přehlídkou překlepů. Některé vypadají jednoduše, jiné vyžadují znalost významu celé věty. A několik z nich je přesně z kategorie slov, která člověk raději třikrát přepíše, než aby přiznal, že si není jistý.
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