Dějiny si často pamatujeme v podobě, kterou jim dali spisovatelé, malíři, filmaři nebo propagandisté. Některé obrazy se opakovaly tak dlouho, až překryly skutečnost. Jindy stačila jediná špatně pochopená věta a zrodila se legenda, které lidé věří dodnes. Poznáte, co se skutečně stalo a co je jen zažitý historický omyl?
Vezměme si třeba Vikingy. Jejich rohaté přilby zná snad každý, objevují se v učebnicích, filmech i reklamách. Archeologové však žádnou vikinskou bojovou přilbu s rohy nenašli. Jejich dnešní podobu pomohla vytvořit romantická kultura 19. století a především kostýmy pro Wagnerovy opery. Seveřané navíc podle všeho nepili z lebek svých nepřátel. Tato představa nemá oporu v archeologických nálezech.
Podobně houževnatě přežívají omyly spojené s Napoleonem. Francouzský císař se v učebnicích i karikaturách často objevuje jako drobný muž s výbušnou povahou. Část jeho pověstné nízké postavy však vznikla při převodu francouzských měr na britské. Napoleon měřil přibližně 168 centimetrů, což v jeho době odpovídalo průměrné výšce muže ve Francii. K jeho obrazu malého tyrana přispěly také britské karikatury.
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Některé legendy vznikly až dlouho po smrti svých hlavních aktérů. Příkladem je historka o Georgi Washingtonovi, který jako malý chlapec porazil třešeň a otci se přiznal, protože nedokázal lhát. Příběh vymyslel jeho životopisec Mason Locke Weems a do knihy ho zařadil až sedm let po Washingtonově smrti.
Podobně se traduje, že americký prezident měl dřevěné zuby. Ve skutečnosti jeho zubní náhrady obsahovaly lidské i zvířecí zuby, slonovinu a kovové součásti. A pak jsou tu omyly, které přežívají především díky filmům. Rytíř v plné zbroji podle nich po pádu nedokázal vstát, gladiátor musel v aréně vždy zemřít a Caesar před smrtí zvolal: „I ty, Brute?“
Kolika dalším rozšířeným představám o minulosti věříte? Ověřte si své znalosti v našem historickém kvízu.
Zdroj: autorský článek
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