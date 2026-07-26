KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Nejde o vědomosti, ale o dobrý odhad. Plný počet dá málokdo

Kolik lidí skutečně žije v Česku, jak velkou část země pokrývají lesy a kolik potravin ročně připadá na jednoho obyvatele? Odpovědi vypadají snadně, dokud před sebou neuvidíte tři podobně přesvědčivé možnosti. Kvíz neprověří naučené poučky, ale váš cit pro čísla a schopnost představit si svět kolem nás ve správném měřítku.
Kolik lidí skutečně žije v Česku? Jak velkou část země pokrývají lesy nebo kolik komunálního odpadu ročně připadá na jednoho obyvatele? U podobných otázek má většina z nás pocit, že odpověď zná. Když ale přijde na konkrétní čísla, bývá realita často překvapivá.
Připravili jsme kvíz složený z otázek vycházejících z aktuálních statistik Českého statistického úřadu, ministerstev i dalších veřejných institucí. Nepotřebujete encyklopedické znalosti. Mnohem důležitější bude váš odhad a schopnost představit si skutečné měřítko věcí kolem nás.
Dokážete správně odhadnout, kolik obyvatel má Praha, jak dlouhá je česká státní hranice nebo kolik piva připadá v průměru na jednoho obyvatele? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte Česko.
Policie po útoku v Berlíně pátrá po 21letém Abdulovi, má vazby na islamistický terorismus
Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok.
Nejrychlejší šíření v historii. V Kongu vzrostl počet případů eboly na 3075
Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 3075 včetně 1354 úmrtí, informovala agentura Reuters s odkazem na data místních úřadů zveřejněných v sobotu.
Nic nevidím, zhrozil se hvězdný Rus. Přiznal problém, v Praze objevil domnělý lék
Hvězdný ruský hokejista Artěmij Panarin přiznal specifický zdravotní problém i to, jak neobvykle se ho pokoušel řešit.
Město bylo napadeno brutálním způsobem, byl to útok na svobodu, řekl starosta Berlína
Shromáždění za tolerantní Berlín se stalo terčem mimořádně brutálního útoku, uvedl v noci na dnešek na síti X starosta německé metropole Kai Wegner poté, co do účastníků sobotní akce na podporu práv komunity LGBT+ najelo auto. Při incidentu zemřel jeden člověk a dalších 17 utrpělo zranění, z toho 11 vážná.
Do účastníků berlínského Pridu najelo auto. Jeden člověk zemřel, nejméně 17 je zraněných
Berlínská policie v sobotu večer předčasně ukončila pochod za práva komunity LGBT+ nazvaný Christopher Street Day, a to několik hodin po jeho zahájení. Do davu tam najelo auto. Podle posledních informací jeden člověk zahynul a dalších nejméně 17 je zraněných.