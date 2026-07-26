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KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Nejde o vědomosti, ale o dobrý odhad. Plný počet dá málokdo

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Kolik lidí skutečně žije v Česku, jak velkou část země pokrývají lesy a kolik potravin ročně připadá na jednoho obyvatele? Odpovědi vypadají snadně, dokud před sebou neuvidíte tři podobně přesvědčivé možnosti. Kvíz neprověří naučené poučky, ale váš cit pro čísla a schopnost představit si svět kolem nás ve správném měřítku.

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Kolik lidí skutečně žije v Česku? Jak velkou část země pokrývají lesy nebo kolik komunálního odpadu ročně připadá na jednoho obyvatele? U podobných otázek má většina z nás pocit, že odpověď zná. Když ale přijde na konkrétní čísla, bývá realita často překvapivá.

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Připravili jsme kvíz složený z otázek vycházejících z aktuálních statistik Českého statistického úřadu, ministerstev i dalších veřejných institucí. Nepotřebujete encyklopedické znalosti. Mnohem důležitější bude váš odhad a schopnost představit si skutečné měřítko věcí kolem nás.

Dokážete správně odhadnout, kolik obyvatel má Praha, jak dlouhá je česká státní hranice nebo kolik piva připadá v průměru na jednoho obyvatele? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte Česko.

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Policie po útoku v Berlíně pátrá po 21letém Abdulovi, má vazby na islamistický terorismus

Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok.

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