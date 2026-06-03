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KVÍZ: Myslíte, že máte zeměpis v malíku? Mnozí pohoří už po třetí otázce, jak jste na tom vy?

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Pamatujete si ještě něco ze školního zeměpisu, nebo by vás dnešní svět zaskočil? Připravili jsme kvíz, který není ani pro úplné začátečníky, ani jen pro geografické nadšence. Čekají vás zajímavosti z různých koutů planety, přírodní rekordy i otázky, které na první pohled vypadají jednoduše. Schválně: kolik správných odpovědí zvládnete bez hledání na internetu?

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Zeměpis patří mezi předměty, které většina lidí ve škole považovala za užitečné. Jenže zatímco hlavní města nebo nejvyšší hory si často pamatujeme ještě dlouhé roky, méně známé geografické zajímavosti časem z paměti mizí. Přitom právě ony často odhalí, jak dobře se ve světě skutečně orientujeme.

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Následující kvíz není zaměřený na bezduché memorování ani na záludné chytáky. Kombinuje otázky z fyzické geografie, přírodních rekordů, států, ostrovů, řek i zajímavých míst, která formují podobu naší planety. Některé odpovědi budete znát okamžitě, u jiných možná budete muset chvíli přemýšlet a spoléhat na logiku.

Dokážete získat známku, za kterou by se nemusel stydět ani premiant? Nebo zjistíte, že by neuškodilo občas otevřít atlas? Připravte si papír na zapisování bodů a vyzkoušejte, jak byste obstáli v zeměpisném testu, který prověří nejen znalosti, ale i všeobecný přehled o světě kolem nás.

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Cestovatel Tomáš Vaňourek po návratu z pětileté cesty po Africe ve stopách Zikmunda a Hanzelky. | Video: Radek Bartoníček
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Agentura STEM/MARK se zeptala občanů, koho z 45 vybraných osobností politického a veřejného života by si voliči dokázali na Hradě představit. Na koláži Aktuálně.cz jsou (zleva) premiér Andrej Babiš (ANO), současný prezident Petr Pavel a pirátský poslanec Ivan Baroš.
Agentura STEM/MARK se zeptala občanů, koho z 45 vybraných osobností politického a veřejného života by si voliči dokázali na Hradě představit. Na koláži Aktuálně.cz jsou (zleva) premiér Andrej Babiš (ANO), současný prezident Petr Pavel a pirátský poslanec Ivan Baroš.
Agentura STEM/MARK se zeptala občanů, koho z 45 vybraných osobností politického a veřejného života by si voliči dokázali na Hradě představit. Na koláži Aktuálně.cz jsou (zleva) premiér Andrej Babiš (ANO), současný prezident Petr Pavel a pirátský poslanec Ivan Baroš.

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