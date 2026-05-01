KVÍZ: Myslíte, že Bohdalku znáte? Některé otázky potrápí i skalní fanoušky, odpověď zná málokdo

Tereza Šolcová
Legendární herečka, nezaměnitelný hlas i život plný zvratů. Jiřina Bohdalová slaví 95 let – a její příběh skrývá víc než jen slavné role. Víte, čím si prošla v soukromí, jak začínala nebo proč ji sledovala StB? Otestujte se v kvízu, který ukáže, jak dobře znáte jednu z největších ikon českého filmu a televize.

Jiřina Bohdalová, která oslaví 95. narozeniny v neděli 3. května, patří k nejvýraznějším osobnostem české kultury a její kariéra se rozprostírá napříč několika generacemi diváků. Před kamerou stála už jako malé dítě a postupně si vybudovala pozici herečky, která dokáže s lehkostí přecházet mezi komediálními i dramatickými rolemi. Její filmografie zahrnuje desítky titulů, které se staly součástí českého kulturního dědictví a dodnes se pravidelně vracejí na obrazovky.

Vedle filmu a divadla se nesmazatelně zapsala také do televizní zábavy. Stejně výrazná je i její práce pro dětské publikum – jako vypravěčka večerníčků propůjčila hlas řadě oblíbených postav a stala se nedílnou součástí dětství několika generací. Její profesní dráha se přitom nevyvíjela vždy snadno. Osobní i společenské okolnosti zasáhly do jejího života v době, kdy se teprve formovala jako herečka.

Za svou práci získala řadu ocenění, včetně nejvyššího státního vyznamenání. I v pozdějších letech zůstávala aktivní a udržovala kontakt s publikem, ať už prostřednictvím televizních pořadů, nebo veřejných vystoupení. Její příběh tak není jen přehledem rolí, ale i dokladem vytrvalosti, profesionality a dlouhodobé oddanosti oboru.

VIDEO: Primadona, pekelnice i moudrá babička. Sledujte, kde všude Jiřina Bohdalová zazářila

Netherlands Four Freedoms Award
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

Iran US Israel
ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.

