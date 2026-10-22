Některé otázky vypadají tak jednoduše, že na ně člověk odpoví bez přemýšlení. Právě v tom ale bývá háček. Vyzkoušejte si dvacet úloh, které prověří vaši logiku, pozornost i schopnost nenechat se svést prvním dojmem. Kolik správných odpovědí získáte?
Chytrost není jen o tom, kolik toho víte. Psychologové rozlišují různé schopnosti, které se při řešení úloh uplatňují. Psycholog Raymond B. Cattell například popsal rozdíl mezi fluidní inteligencí, která pomáhá hledat vztahy a řešit nové problémy, a krystalizovanou inteligencí, jež vychází z nabytých znalostí a zkušeností.
Jeho výzkum vyšel v roce 1963 v časopise Journal of Educational Psychology. Vedle toho hrají roli také jazykové schopnosti, prostorová představivost, paměť a pozornost.
Náš kvíz není standardizovaný test inteligence a neurčí vaše IQ. Prověří především to, jak si poradíte s logickými hádankami, číselnými vztahy a otázkami, které svádějí k rychlé odpovědi. Někdy stačí přehlédnout jediné slovo a výsledek je jiný, než čekáte. Jindy je potřeba na chvíli zpomalit a ověřit si, zda první řešení skutečně dává smysl. Na konci zjistíte, kolik úloh jste vyřešili správně.
"Plním si jeden z životních snů." Houslový virtuos Svěcený pokřtil své nové album
Na novém albu se setkává svět muzikálu se zvukem sólových houslí a orchestru. Nahrávky vznikly ve spolupráci s muzikálovým odborníkem, textařem a producentem Michaelem Prostějovským a pořadem Českého rozhlasu Dvojka Muzikál expres. Album, které přináší 15 známých muzikálových melodií v houslovém provedení beze slov, ve čtvrtek pokřtili v pražském Obecním domě.
ŽIVĚ Rusko útočilo na Kyjev, Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a okolí
Ruské raketové útoky v noci na dnešek zasáhly v Kyjevě šest čtvrtí, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Kromě jiného je poničena i část infrastruktury metra na Jižním mostě přes Dněpr. Ukrajina podnikla dronový nálet na Lipeck, Moskvu a její okolí. Starosta metropole Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila většinu ze zhruba 630 dronů.
Neuvěřitelná scéna z dálnice D6. Řidička dodržovala rychlost, muž ji za to zmlátil
Na dálnici D6 poblíž Jesenice na Rakovnicku došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil. Dcera řidičky měla v rukách palubní kameru, která útok zachytila na videu.
Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit koalice STAN a Spolu
V případě, že v Praze do listopadového zastupitelstva nevznikne koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě, vytvoří koalici STAN a Spolu a pak budou pokračovat v jednáních. V radě nechají volná místa pro třetího partnera. Prozatím počítají s tím, že to bude Praha sobě. Po jednání týmů STAN a Spolu to řekli lídři STAN Petr Hlaváček a Spolu Tomáš Portlík (ODS).
Kdo může být vyvolený? Do kin míří netradiční film s Donutilem, Bokovou i neherci
Nová poetická komedie Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika vznikla na motivy slavného románu Thomase Manna. V hlavních rolích se představí Jan František Uher, Miroslav Donutil, Petr Uhlík, Kristýna Boková, Eliška Křenková či Berenika Kohoutová. Snímek o tom, že bez ohledu na náš původ či počet chyb, které jsme v životě udělali, se i my můžeme stát vyvolenými, do českých kin vstoupí 3. prosince.