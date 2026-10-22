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KVÍZ: Myslíte si, že jste chytří? Test vás možná vyvede z omylu, nebo mile překvapí

Terezie Benoni
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Některé otázky vypadají tak jednoduše, že na ně člověk odpoví bez přemýšlení. Právě v tom ale bývá háček. Vyzkoušejte si dvacet úloh, které prověří vaši logiku, pozornost i schopnost nenechat se svést prvním dojmem. Kolik správných odpovědí získáte?

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Chytrost není jen o tom, kolik toho víte. Psychologové rozlišují různé schopnosti, které se při řešení úloh uplatňují. Psycholog Raymond B. Cattell například popsal rozdíl mezi fluidní inteligencí, která pomáhá hledat vztahy a řešit nové problémy, a krystalizovanou inteligencí, jež vychází z nabytých znalostí a zkušeností.

Jeho výzkum vyšel v roce 1963 v časopise Journal of Educational Psychology. Vedle toho hrají roli také jazykové schopnosti, prostorová představivost, paměť a pozornost.

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Náš kvíz není standardizovaný test inteligence a neurčí vaše IQ. Prověří především to, jak si poradíte s logickými hádankami, číselnými vztahy a otázkami, které svádějí k rychlé odpovědi. Někdy stačí přehlédnout jediné slovo a výsledek je jiný, než čekáte. Jindy je potřeba na chvíli zpomalit a ověřit si, zda první řešení skutečně dává smysl. Na konci zjistíte, kolik úloh jste vyřešili správně.

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