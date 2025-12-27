Kvíz: Monarchie od Habsburků po Čingischána. Otestujte, co víte o panovnických rodech

Kolik monarchií dnes vládne v Evropě, kdo panoval nejdéle a koho sužovaly vrozené vady? Vyzkoušejte si znalosti v kvízu o králích a dynastiích.
Arsenal a City se v Premier League přetahují o čelo, Krejčího tým zase prohrál
Fotbalisté Arsenalu v 18. kole anglické ligy porazili doma Brighton 2:1 a dál vedou tabulku o dva body před Manchesterem City, který stejným výsledkem zvítězil na hřišti Nottinghamu.
Na druhý pokus Sparta v Davosu uspěla. I díky výbornému Kovářovi porazila Helsinky
Hokejisté Sparty porazili na Spenglerově poháru v Davosu tým IFK Helsinky 4:1 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli.
Cože jsi?! Bývalý Jágrův centr nechápal, hru mu sabotoval vlastní kapitán
Ottawa v prvních týdnech minulé sezony porazila doma St. Louis 8:1. Co se může zdát jako nevýznamné, je v tomto případě zásadní. Kdyby si tehdy odvezli dva body hosté, nejspíš by nikdy nevyšla na světlo historka, která teď baví hokejové fanoušky.
Nic pro děti. V Šíleně smutné princezně jsou narážky, které cenzoři raději "zamázli"
“Těch pětadvacet není za to, že děláš vtipy na krále, ale za to, že se jim směješ. To se nesmí.” Třeba tuto hlášku společně s dalšími scénami cenzoři za normalizace z pohádky Šíleně smutná princezna vystřihli. Největší problém měli se zákeřnými rádci, kteří glosovali tehdejší společenské dění. Z filmu tehdy zmizel třeba i rádcovský duet Kujme pikle, který se do pohádky vrátil až po revoluci.
Komplikovaný nasupený morous. Sovák zavrhnul syna, původně měl i jiné jméno
I čtvrt století po své smrti je Jiří Sovák stálicí televizních obrazovek. Jeho robustní herecké portfolio čítá okolo 170 titulů, z nichž mnohé se často reprízují. Své postavy obohacoval protichůdnými vlastnostmi. Vysoký herec byl dle řady lidí od mládí tak nějak předurčen k rolím protivných starších mužů, s nimiž si ho spojujeme nejčastěji. Ať už jde o Marečku, podejte mi pero!, nebo Chalupáře.