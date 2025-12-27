Přeskočit na obsah
Kvíz: Monarchie od Habsburků po Čingischána. Otestujte, co víte o panovnických rodech

Vojtěch Kadaňka

Kolik monarchií dnes vládne v Evropě, kdo panoval nejdéle a koho sužovaly vrozené vady? Vyzkoušejte si znalosti v kvízu o králích a dynastiích.

V Šíleně smutné princezně se objevuje hned několik narážek na tehdejší režim

Nic pro děti. V Šíleně smutné princezně jsou narážky, které cenzoři raději "zamázli"

“Těch pětadvacet není za to, že děláš vtipy na krále, ale za to, že se jim směješ. To se nesmí.” Třeba tuto hlášku společně s dalšími scénami cenzoři za normalizace z pohádky Šíleně smutná princezna vystřihli. Největší problém měli se zákeřnými rádci, kteří glosovali tehdejší společenské dění. Z filmu tehdy zmizel třeba i rádcovský duet Kujme pikle, který se do pohádky vrátil až po revoluci.

Jiří Sovák

Komplikovaný nasupený morous. Sovák zavrhnul syna, původně měl i jiné jméno

I čtvrt století po své smrti je Jiří Sovák stálicí televizních obrazovek. Jeho robustní herecké portfolio čítá okolo 170 titulů, z nichž mnohé se často reprízují. Své postavy obohacoval protichůdnými vlastnostmi. Vysoký herec byl dle řady lidí od mládí tak nějak předurčen k rolím protivných starších mužů, s nimiž si ho spojujeme nejčastěji. Ať už jde o Marečku, podejte mi pero!, nebo Chalupáře.

