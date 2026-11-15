Mozková hniloba, skřetí režim nebo dokonce jen emotikon. Slova, která by před pár lety nikdo nepochopil, dnes vyhrávají jazykové ankety slavných slovníků. Víte ale, co znamenají?
Každý rok se slovní zásoba rozroste o výrazy, kterým by ještě nedávno nikdo nerozuměl. Slovníky a lingvisté pak na konci roku vybírají ten nejvýstižnější – slovo roku.
Podle něj se dá zpětně číst, čím jsme žili: pandemií, umělou inteligencí, vztekem na sociálních sítích.
Nejdelší tradici má Americká dialektologická společnost (American Dialect Society), která slovo roku volí od roku 1990. Oxford se přidal v roce 2004. Každý ale vybírá jinak.
Merriam-Webster sleduje, co lidé nejčastěji hledají v jeho online slovníku, Oxford nechává hlasovat veřejnost a britský Collins prochází korpus s 27 miliardami slov.
Výsledky jsou často zábavné. Vítězí slang generace Z, internetové hlášky i výrazy, které v podstatě nic neznamenají. Své slovo roku mají i Češi. Lingvisté z Českého národního korpusu ho v roce 2020 poprvé vybrali podle dat.
Zkuste si, jak dobře se ve slovech, která ovládla poslední roky, vyznáte.
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