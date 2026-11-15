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Magazín

KVÍZ: Mluvíte jako generace Z? Prověřte, jak moderní máte slovní zásobu

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Mozková hniloba, skřetí režim nebo dokonce jen emotikon. Slova, která by před pár lety nikdo nepochopil, dnes vyhrávají jazykové ankety slavných slovníků. Víte ale, co znamenají?

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Každý rok se slovní zásoba rozroste o výrazy, kterým by ještě nedávno nikdo nerozuměl. Slovníky a lingvisté pak na konci roku vybírají ten nejvýstižnější – slovo roku.

Podle něj se dá zpětně číst, čím jsme žili: pandemií, umělou inteligencí, vztekem na sociálních sítích.

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Nejdelší tradici má Americká dialektologická společnost (American Dialect Society), která slovo roku volí od roku 1990. Oxford se přidal v roce 2004. Každý ale vybírá jinak.

Merriam-Webster sleduje, co lidé nejčastěji hledají v jeho online slovníku, Oxford nechává hlasovat veřejnost a britský Collins prochází korpus s 27 miliardami slov.

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Výsledky jsou často zábavné. Vítězí slang generace Z, internetové hlášky i výrazy, které v podstatě nic neznamenají. Své slovo roku mají i Češi. Lingvisté z Českého národního korpusu ho v roce 2020 poprvé vybrali podle dat.

Zkuste si, jak dobře se ve slovech, která ovládla poslední roky, vyznáte.

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