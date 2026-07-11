KVÍZ: Máte ji na zahradě nebo doma? Poznejte nejjedovatější rostliny

Některé jedovaté rostliny dokážou dospělého člověka usmrtit už po požití několika bobulí, jiné představují nebezpečí především pro domácí mazlíčky a malé děti. Některé z nich se v minulosti využívaly dokonce k popravám, zatímco další možná pěstujete doma jako okrasné rostliny, aniž byste tušili, jaké riziko mohou skrývat. Poznáte nejjedovatější rostliny?
Barevné bobule, lákavé listy nebo neobvyklé květy mohou být pro děti velkým pokušením. Právě malé děti patří mezi nejčastější oběti otrav rostlinami – často totiž ochutnají něco, co neznají. U dospělých dochází k problémům nejčastěji kvůli záměně jedovatých rostlin za jedlé druhy zeleniny, jen výjimečně pak v souvislosti s úmyslným požitím. Nebezpečné přitom nejsou jen vzácné exotické druhy – některé jedovaté rostliny možná rostou přímo na vaší zahradě nebo zdobí váš byt.
Pokud dítě sní část neznámé rostliny, zachovejte klid a nepropadejte panice. Jako první pomoc lze podat několik tablet aktivního uhlí, u menších dětí rozdrcených a rozmíchaných například v nápoji, jogurtu nebo dětské přesnídávce. Dítě by mělo uhlí zapít, nejlépe čajem. Zároveň se pokuste zjistit, o jakou rostlinu šlo – pomoci může fotografie nebo vzorek s listy a plody, který usnadní určení druhu a další postup.
Nejlepší ochranou je prevence. Před nákupem pokojových rostlin se vyplatí zjistit, zda nejsou jedovaté, neumisťovat nebezpečné druhy do dosahu malých dětí a venku děti učit, aby bez svolení dospělého neochutnávaly žádné neznámé plody. I rostlina, která vypadá krásně a nevinně, totiž může skrývat nečekané nebezpečí.
Zdroje: Toxikologické informační středisko, Britannica, DiscoverWildlife, Květena ČR
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