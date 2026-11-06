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KVÍZ: Máte fotografickou paměť? Schválně, kolik detailů udržíte v hlavě

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Myslíte si, že máte smysl pro detail a dobrou paměť? Pak je pro vás náš vizuální kvíz jako stvořený. Za dvě minuty byste si měli zapamatovat i detaily následujícího obrázku – a následující otázky prověří, jak na tom ve skutečnosti jste.

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Proč si vybavíme tvář člověka, kterého jsme potkali jen jednou, ale jeho jméno zapomeneme do minuty? Mozek si obrazy ukládá snáz než slova.

Psychologové tomu říkají efekt nadřazenosti obrazu. Díky vizuální paměti najdeme auto na velkém parkovišti, poznáme cestu, kterou jsme šli jen jednou, nebo si vzpomeneme, kam jsme odložili klíče.

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Má to ale háček. Krátkodobě udržíme v hlavě jen několik málo věcí najednou a zbytek si mozek doplní podle toho, co čeká, že uvidí.

Proto se snadno stane, že přehlédneme něco, co tam je, nebo si naopak „vzpomeneme“ na něco, co tam vůbec nebylo.

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Teď si to můžete vyzkoušet. Hned na začátku kvízu se vám ukáže ilustrace podzimní vesničky. Důkladně si ji prohlédněte, měly by vám na to stačit zhruba dvě, maximálně tři minuty.

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A pak odpovězte na patnáct otázek. Všímejte si barev, zkuste si spočítat, čeho je na obrázku víc, prohlédněte si i detaily. Hodně štěstí!

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