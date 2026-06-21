KVÍZ: Mambu a černou vdovu zná každý. Poznáte ale i další nejjedovatější živočichy planety?

Medúza velká sotva jako nehet, jejíž jed dokáže vyvolat nesnesitelnou bolest, jediný jedovatý primát na světě nebo had, který má v jediném uštknutí dost jedu na zabití až stovky lidí. Nejjedovatější živočichové planety často vypadají nenápadněji, než byste čekali. Poznáte smrtelně nebezpečnou medúzu, rybu připomínající kámen nebo savce vybaveného jedovými ostruhami? Otestujte se v našem kvízu.
Největší hrozba v přírodě nemusí mít ostré zuby ani mohutné drápy. Někteří z nejnebezpečnějších živočichů světa spoléhají na jed - a najdeme je téměř všude. V tropických pralesích, na pouštích, v oceánech i mezi zdánlivě neškodnými tvory.
Mnoho lidí si při zmínce o jedovatých zvířatech vybaví především hady a pavouky. Ve skutečnosti je ale jejich svět mnohem pestřejší. Smrtící toxiny využívají také medúzy, ryby, štíři, chobotnice, mořští plži nebo některé druhy žab. Překvapivě se mezi jedovatými živočichy najdou dokonce i savci, například australský ptakopysk vybavený jedovými ostruhami na zadních končetinách.
Poznali byste medúzu, jejíž žahnutí patří k nejbolestivějším na světě, rybu dokonale maskovanou mezi kameny nebo hada, který má v jediném uštknutí dost jedu na zabití desítek lidí? Otestujte své znalosti a zjistěte, jak dobře se vyznáte mezi nejjedovatějšími živočichy planety.
Zdroj: Discover Wildlife, CNET, LiveScience, ScienceFocus
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