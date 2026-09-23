Pod nohama šustí zlaté listí a koruny stromů jako by hořely všemi odstíny červené. Podzim dělá ze stromů nepřehlédnutelnou podívanou, poznat jednotlivé druhy ale může být těžší, než se zdá. Dokážete přiřadit spadaný list ke správnému stromu či keři? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře znáte dřeviny, které denně míjíte.
Některé listy poznáte i bez procházky lesem - třeba ten javorový, který zdobí kanadskou vlajku. Cestu na ni ale neměl tak krátkou, jak by se mohlo zdát. Mezi první oblíbené symboly Kanady totiž patřil bobr, proslavený obchodem s kožešinami.
Javorový list začal získávat oblibu v 19. století. Roku 1834 si ho za znak vybral spolek podporující kulturu francouzských Kanaďanů. Postupně se objevoval na mincích, vojenských odznacích i dresech olympioniků.
Když Kanaďané v roce 1964 vybírali novou vlajku, list nechyběl ve většině z tisíců návrhů. Červenobílá vlajka s jediným javorem uprostřed poprvé slavnostně zavlála 15. února 1965. Javor má tedy v naší poznávačce slavnou nápovědu - u dalších stromů už to tak snadné být nemusí.
Zdroje: WWF, Lesy ČR, Czech Forest, Government of Canada
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