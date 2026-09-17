Kvíz, který vrátí Husákovy děti do dětství. Poznáte film podle jediného záběru?

Tomáš Holý na horách, Leontýnka na starém hradě nebo čerti, se kterými rozhodně nebyly žerty. Filmy ze 70. a 80. let provázely dětství celé generace a mnohé televize reprízují dodnes. Dokážete je ale poznat jen podle jediného záběru? Vybrali jsme 25 snímků, které by Husákovy děti měly mít hluboko v paměti.
Některé jsme viděli jednou, jiné tolikrát, že bychom jejich dialogy možná dokázali odříkat dodnes. Československé rodinné filmy, pohádky a komedie ze 70. a 80. let se pro několik generací staly součástí dětství stejně jako prázdniny u babičky nebo nedělní televizní pohádka.
Vznikla v nich také celá řada dětských hvězd. K nejvýraznějším patřil Tomáš Holý, který se objevil například ve filmech Jak vytrhnout velrybě stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny nebo v trilogii z prostředí šumavské hájenky. Právě snímky s ním patří dodnes k nejznámějším československým rodinným filmům.
Jiné příběhy zavedly dětské diváky mezi duchy, čerty, princezny nebo kouzelné bytosti. Ať žijí duchové! spojili dětské dobrodružství s hudbou Jaroslava Uhlíře, Tři veteráni vycházeli z Werichovy předlohy a S čerty nejsou žerty přivedlo na jednu stranu Petra Máchala a na druhou nezapomenutelné peklo.
Tentokrát ale nebudeme zkoušet, zda znáte slavné hlášky nebo jména herců. Dostanete jediný filmový záběr a tři možnosti. Poznáte všech 25 filmů?
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