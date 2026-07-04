Vítejte u kvízu, který vás vezme přímo do zákulisí toho nejživějšího filmového týdne v roce – minimálně v Česku. Víte, proč je letos teprve šedesátý ročník, když festival slaví osmdesátiny? Nebo kdo hrál v jedné z prvních festivalových znělek? Zjistěte, zda byste v zákulisí hotelu Thermal a Grandhotelu Pupp obstáli jako skuteční VIP hosté, nebo zda byste se spíš ztratili v propadlišti dějin.
Karlovarský festival nejsou jen filmové premiéry, ale především jedinečná atmosféra a příběhy, které se píší na kolonádě. Vary na devět dní v roce zkrátka změní rytmus. Je to jediné místo, kde se nablýskaný luxus červeného koberce a Grandhotelu Pupp přirozeně potkává s neformální energií tisíců filmových fanoušků a baťůžkářů. Slavné hollywoodské hvězdy tu po oficiálních premiérách shazují smokingy a klidně vyrazí bavit se s lidmi do barů nebo pop-up klubů.
Letošní ročník s sebou přináší velké jubileum, které přímo vybízí k ohlédnutí za všemi těmi nezapomenutelnými historkami, večírky a nečekanými setkáními.
Myslíte si, že máte festivalové dění v malíčku? Víte, kdo protancoval noc v undergroundovém klubu a jak vlastně vypadá cena, která se ve Varech předává?
Otestujte své znalosti, červený koberec je připraven a vy můžete začít!
VIDEO: Ukrajinské drony udeřily na Petrohrad, zasáhly ropný terminál
Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly podle agentur Reuters a AFP ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasáhla ropný terminál.
„Absurdní smlouva.“ Málem zlikvidoval českou hvězdu, teď je největším přešlapem
Zkraje července se zámořská NHL mění jako nikdy jindy. Po otevření trhu s volnými hokejisty se rojí výměny i nové smlouvy. A při čtení některých podmínek fanoušci dumají, jestli nejde o tiskovou chybu. Letos se tak asi nejvíc dělo u obránce Jacoba Trouby, kterého v zoufalé snaze zlepšit obranu přeplatilo perspektivní San Jose.
Víme, kdo poletí s prezidentem do Ankary. V delegaci zůstalo jen pár jmen
Po týdnech sporů mezi Hradem a vládou je několik dní před summitem NATO v Ankaře alespoň konečně jasné, kdo bude prezidenta Petra Pavla doprovázet. Zatímco ještě před několika dny se obě strany přely nejen o prezidentovu účast, ale i o počet lidí, které si může vzít s sebou, podle informací Aktuálně.cz už má Hrad zřejmě finální podobu svého týmu.
Cina jako drag queen a Tomicová v roli matky. Vary uvítají dojemný film Chicha Checa
V Hlavní soutěži MFF Karlovy Vary se v sobotu 4. července představí melancholická komedie Chica Checa režiséra Šimona Holého. Film diváky zve do světa venkovské pošťačky Zdeny a jejího syna Lukáše, jehož návrat domů odhalí dlouho střežené tajemství. V hlavních rolích excelují Pavla Tomicová a Jan Cina. Do českých kin snímek vstoupí 20. srpna.
Sjezd pravicové AfD začal navzdory bouřím. "Antifa zaspala," rýpl si šéf strany
Zhruba 20.000 demonstrantů protestuje v ulicích východoněmeckého Erfurtu proti sjezdu strany Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Cílem části z demonstrantů bylo zabránit účastníkům dostat se do výstavní haly, kde se stranická akce koná.