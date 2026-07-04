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KVÍZ: Jste na festivalu ve Varech ostřílení mazáci, nebo vám unikají i základní znalosti?

Jana Chmelíková

Vítejte u kvízu, který vás vezme přímo do zákulisí toho nejživějšího filmového týdne v roce – minimálně v Česku. Víte, proč je letos teprve šedesátý ročník, když festival slaví osmdesátiny? Nebo kdo hrál v jedné z prvních festivalových znělek? Zjistěte, zda byste v zákulisí hotelu Thermal a Grandhotelu Pupp obstáli jako skuteční VIP hosté, nebo zda byste se spíš ztratili v propadlišti dějin.

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Karlovarský festival nejsou jen filmové premiéry, ale především jedinečná atmosféra a příběhy, které se píší na kolonádě. Vary na devět dní v roce zkrátka změní rytmus. Je to jediné místo, kde se nablýskaný luxus červeného koberce a Grandhotelu Pupp přirozeně potkává s neformální energií tisíců filmových fanoušků a baťůžkářů. Slavné hollywoodské hvězdy tu po oficiálních premiérách shazují smokingy a klidně vyrazí bavit se s lidmi do barů nebo pop-up klubů.

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Letošní ročník s sebou přináší velké jubileum, které přímo vybízí k ohlédnutí za všemi těmi nezapomenutelnými historkami, večírky a nečekanými setkáními.

Myslíte si, že máte festivalové dění v malíčku? Víte, kdo protancoval noc v undergroundovém klubu a jak vlastně vypadá cena, která se ve Varech předává?

Otestujte své znalosti, červený koberec je připraven a vy můžete začít!

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